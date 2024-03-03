مساعد وزير التضامن: محفظة تمويل برامج التمكين الاقتصادي تجاوزت 4 مليارات جنيه

قالت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزير التضامن الاجتماعى لشبكات الحماية والأمان الاجتماعى، إن الدورة الـ66 من معرض «ديارنا» تجذب جمهوراً متزايداً يوماً بعد يوم، إذ جرى تسجيل 13 ألف مشارك خلال أربعة أيام رغم الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها السوق المحلية. وإلى نص الحوار.

طرح المنتجات بأسعار مخفضة.. وتنوع كبير فى منتجات رمضان والأرابيسك ومشغولات النحاس والزجاج

حدثينا عن حجم الإقبال على معرض «ديارنا».

- الدورة الحالية من المعرض تجذب جمهوراً متزايداً يوماً بعد يوم، فخلال أربعة أيام فقط وصل عدد الزائرين لأكثر من 13 ألفاً، رغم الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها السوق المحلية، وهذا الإقبال يأتى بفضل التنوع الكبير فى المعروض الذى يشمل الأرابيسك ومشغولات النحاس والزجاج، والمنتجات المتعلقة بشهر رمضان المبارك مثل ديكورات المنزل والأزياء والإكسسوارات، والعباءات الرمضانية، إلى جانب حجم التخفيضات فى الأسعار التى يقدمها العارضون مقارنة بأسعار المنتجات المثيلة خارج المعرض، بخلاف تكثيف الحملة التسويقية للمعرض هذا العام وتنظيم عروض فنية وترفيهية عديدة لجذب المزيد من الجمهور.

ماذا عن آليات اختيار العارضين؟

- من الجديد وضع آليات لاختيار العارضين طبقاً للقواعد الجديدة التى وضعتها وزارة التضامن الاجتماعى من أجل مزيد من الشفافية فى الاختيار، وهى التركيز على جودة المنتجات المشاركة وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من لأصحاب المشروعات الصغيرة، ولهذا فإن معرض «ديارنا» هذا العام يقام كمعرضين متتاليين؛ الأول من 23 فبراير وحتى 1 مارس، والآخر من 2 إلى 9 مارس، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأسر المنتجة والحرفيين المصريين للاستفادة من الفرص التسويقية التى يوفرها المعرض.

كما حرصنا هذا العام على تقديم دورات تدريبية لكل المشاركين بالمعرض لتعزيز الوعى التأمينى والشمول المالى لدى أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فضلاً عن توفير تدريب على كيفية استخدام وسائل الدفع الإلكترونى المختلفة.

ويشمل المعرض لأول مرة مشاركة عارضين من ضيوف مصر «السودان - سوريا - فلسطين - موريتانيا - جيبوتى - الصومال»، وحرصنا على مشاركة هؤلاء العارضين دعماً لقضايا هذه الدول العربية الشقيقة وإبرازاً لثقافتهم العربية المتميزة وتأكيداً على أنهم صاروا جزءاً من نسيج مصر، التى لا تألو جهداً فى دعم قضايا أمتها العربية ودائماً تمد يدها للأشقاء، فتاريخنا ومصيرنا واحد.

ماذا عن بروتوكولات التعاون الموقعة على هامش المعرض؟

- شهدت وزيرة التضامن الاجتماعى توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفى، التابع للوزارة، والمجلس التصديرى للحرف اليدوية ومؤسسة النداء، والاتفاق يأتى ضمن برامج التمكين الاقتصادى التى تشهد نجاحاً وتسابقاً من الجمعيات والمؤسسات الأهلية على المشاركة فيها، كما حققنا قصة نجاح بمحفظة تمويل تجاوزت الـ4 مليارات جنيه وأكثر من 2.5 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر من تلك المشروعات التى نمولها.

ما مزايا كارت الحرفى؟

- حرصنا على أن يكون معرض «ديارنا» مظلة حماية الاجتماعية لصانعى المنتجات اليدوية والتراثية، حيث شهد افتتاح المعرض إطلاق برنامج حرفى لتمكين الأسر المنتجة وصغار رواد الأعمال، الذى يقدم العديد من الخدمات والمزايا؛ أهمها توفير تمويل ميسر بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى بسعر الفائدة يتراوح بين 7% و13% وفقاً لشرائح القرض المختلفة وتوفير التدريب المجانى على إدارة المشروعات الصغيرة.

وضمن المزايا تعزيز الوعى التأمينى لدى الأسر المنتجة وصغار رواد الأعمال بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة، من خلال عقد جلسات توعية لهم تحت رعاية الاتحاد الأوروبى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وجرى حتى الآن تدريب 125 عارضاً، وستستمر جلسات التوعية على مدار أيام المعرض، حيث نستهدف 450 مستفيداً، وسيجرى تيسير وتبسيط إجراءات الاشتراك فى نظام التأمينات الاجتماعية.

المختلف فى المعرض

جوانب كثيرة، بداية من اختيار محافظات البحر الأحمر وجنوب وشمال سيناء ضيف شرف الدورة 66، حيث سيتم تسليط الضوء على المنتجات والثقافة الخاصة بهذه المحافظات ذات الثقافة والتراث المميز، إلى جانب تقديم عدد من الخدمات الترفيهية لزوار المعرض، منها إمكانية كتابة الاسم على ورق خاص بالخط العربى، وتنظيم ورش تدريبية على الحرف اليدوية لتعليم المشاركين مختلف الفنون: مثل الشموع، الزخرفة، التزيين، النحاس، مكرمية، الجلد، الفسيفساء، الإكسسوارات، الراتينج والتطريز، وأيضاً ورش أشغال يدوية للأطفال.