افتتاح مركز خدمة الطلاب ذوي الهمم في جامعة سوهاج

افتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، مركز خدمة الطلاب ذوي الهمم بالجامعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بنشر ثقافة الإتاحة والدمج لتحقيق المساواة بين الطلاب بالتعليم الجامعي، وتفعيلاً لبروتوكول التعاون بين الجامعة وهيئة «الإمديست» الأمريكية، لتقديم كل أوجه الرعاية للطلاب ذوي الهمم.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وكوينسي ديرمودي مدير برنامج منح الجامعات الحكومية أمديست، والدكتورة دينا محسن نائب مدير البرنامج والدكتور طارق زكي مدير المركز، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدمج من مختلف الكليات.

الجامعة تزخر بنماذج مشرفة من طلاب «قادرون باختلاف»

وقال الدكتور حسان النعماني، إن الاهتمام بالطلاب ذوي الهمم يعد من أولويات الدولة المصرية، وهذا يظهر جليًا في احتفالات قادرون باختلاف والتي تدل على مدى حرص القيادة السياسية على الاهتمام بهذه الفئة وإيمانه بقدراتهم ومواهبهم، وسعيه الدائم لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، مؤكدًا أن الجامعة تزخر بعدد من المواهب الطلابية من طلاب قادرون باختلاف والمميزين والموهوبين في العديد من المجالات.

وفي كلمته رحّب «النعماني» بضيوف الجامعة مثمناً التعاون المثمر مع هيئة الأمديست بداية من توقيع البروتوكول وحتى هذا اليوم ليتحول الحلم إلى حقيقة بافتتاح المركز، مؤكداً أن تجهيز المركز تم خلال 4 أشهر ليكون من أكبر المراكز المتخصصة ورائداً على مستوى جامعات الصعيد في مجال دمج وتمكين الطلاب ذوي الهمم في مجتمعاتهم المحلية.

وضع رؤية ورسالة هادفة للمركز

وقدم الدكتور عبد الناصر يس الشكر لجميع القائمين علي انشاء هذا المركز بدءاً، مؤكداً حرص الجامعة على وضع رؤية ورسالة هادفة للمركز تقوم على أساس رعاية الطلاب ذوي الإعاقة والاستفادة من طاقاتهم ومواهبهم المميزة، وذلك في إطار توجه الدولة الأوسع بالإستثمار فى البشر، وباعتبارهم مكوناَ مهما للثروة البشرية في المجتمع.

وخلال كلمه مسجله ألقاها شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر تقدم بالشكر لكل من ساهم في انجاز هذا العمل الدؤوب من أجل مستقبل أفضل للطلاب، متمنيا إنشاء العديد من المراكز في كافة ربوع الدولة المصرية لخدمة الطلاب ذوي الهمم.

وأعربت الدكتورة دينا محسن عن سعادتها بافتتاح هذا المركز بجامعة سوهاج هذا الصرح التعليمي العملاق بجنوب الصعيد، موضحة جرى اختيار جامعة سوهاج لتكون ضمن الخمس عشر جامعة حكومية لتنفيذ مشروع مركز خدمة الطلاب ذوي الهمم داخلها بالتعاون مع هيئة الإيميدست، مقدمه الشكر للدكتور حسان رئيس الجامعة على دعمه اللامحدود من أجل إنشاء هذا المركز سريعاً ودون أي عقبات.