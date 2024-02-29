رئيس جامعة سوهاج يكرم الطالب عبد الرحمن أحمد محمد من ذوي الهمم

كرم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الطالب الموهوب عبد الرحمن أحمد محمد الطالب بكلية الحقوق بالجامعة، من ذوي الهمم الذي شارك أمس باحتفالية قادرون باختلاف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش افتتاح المؤتمر التاسع لشباب الباحثين، بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط والوجه القبلي، نيابة عن الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين.

الجامعة تشجع ذوي الهمم

قال «النعماني»، إن الطالب عبد الرحمن من طلاب الدمج (شلل دماغي)، حاصل على المركز الثاني على محافظة سوهاج بالثانوية العامة، ويمتلك العديد من المواهب، حيث جاء هذا التكريم، حرصا من الجامعة على تشجيع ودعم أبنائها من ذوي الهمم «القادرون باختلاف» الذين يعيشون عصرا ذهبياَ في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.