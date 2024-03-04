رئيس وزراء إسرائيلي سابق: نتنياهو رفض 6 خطط للقضاء على الفصائل في غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، إن بنيامين نتنياهو رفض خلال السنوات الماضية 6 خطط قدمها جهاز الأمن العام داخل دولة الاحتلال «الشاباك»، بشأن القضاء على الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه لا يعرف سبب رفضه وإصراره على ذلك.

وأشار «باراك»، خلال حوار له بمجلة «فورين أفيرز» الأمريكية، أن سلوك «نتنياهو» الحالي يعرض المحتجزين الإسرائيليين والدولة بالكامل لخطر متزايد، مؤكدًا أن إجراء انتخابات مبكرة لاختيار رئيس الوزراء هو الخيار الصحيح.

«باراك» يقول: نتنياهو نرجسي

ووصف «باراك» رئيس وزراء الاحتلال الحالي بأنه «نرجسي ومتلاعب وقصير النظر»، مضيفًا: «على الرغم من أن نتنياهو قد قبل مقترحات حل الدولتين التي اقترحتها الولايات المتحدة وآخرها ما قدمته إدارة جو بايدن، لكن في المناسبات الأربع التي طرح فيها الحل، كان نتنياهو يرفضه».

وادعى «باراك» أن «نتنياهو» وصل إلى طريق مسدود بشأن الحرب على قطاع غزة، وذلك بسبب «حاجته القهرية إلى الظهور كزعيم قوي»، على حد قوله.