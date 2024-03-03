نتنياهو يصاب بعدوى فيروسية.. ويغيب عن جلسة مهمة في الكنيست

كشفت صحيفة «هآرتس» الناطقة باللغة العبرية، إصابة بنيامين نتنياهو، رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي بعدوى فيروسية، ما جعلته يتغيب عن حضور جلسة لجنة الشؤون الخارجية في الكنيست الإسرائيلي، بجانب عدم حضوره اجتماعا لمجلس الوزراء الإسرائيلي.

تفاصيل إصابة نتنياهو

وكشفت الصحيفة الإسرائيلية، أن العدوى التنفسية التي أصيب بها «نتيناهو» هي الإنفلونزا، والتي بسببها ألغيت مناقشة لجنة الشؤون الخارجية في الكنيست الإسرائيلي، والتي كان من المقرر عقدها يوم الاثنين، بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه لن يتمكن من حضورها.

يأتي غياب رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي وسط دعوات من جانب إيتامار بن جفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، لنتنياهو بتهديد الوزيرين يوآف جالانت وبيني غانتس إذا لم ينحازوا إلى بقية مواقف أعضاء الائتلاف بشأن الحرب في غزة.

تفاصيل ما يحدث داخل دولة الاحتلال

وفي حديثه إلى محطة الإذاعة الإسرائيلية، قال بن جفير إن نتنياهو يجب أن يستدعي جالانت ويقول له: «سيدي، أنت إما عضو في حزب الليكود أو في حزب الوحدة الوطنية (الذي يتزعمه بيني غانتس).. لا أفهم كيف يمكن أن لا يطلب نتنياهو من غالانت أن يختار».

وتجرى حاليا مباحثات بشأن هدنة مرتقبة بين الفصائل الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي بشأن وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، بساطة مصرية أمريكية قطرية؛ إذ وافق الاحتلال على شروط الفصائل وهي صفقة تبادل المحتجزين، ولكن تنتظر الفصائل الرد.