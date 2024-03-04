«الصحة الفلسطينية»: إسرائيل قتلت 364 كادرا صحيا واعتقلت 269 آخرين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أنّ قوات الاحتلال قتلت 364 كادرا صحيا، واعتقلت 269 آخرين على رأسهم مديرو مستشفيات في خان يونس وشمال غزة، ودمرت 155 مؤسسة صحية، وأخرجت 32 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة.

وأضافت الوزارة، أنّ قوات الاحتلال استهدفت 126 سيارة إسعاف لإخراجها عن الخدمة، ودمرت البني التحتية لمستشفيات خان يونس وشمال غزة، وتعمّد الاحتلال إحداث كارثتين إنسانية وصحية، ما أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، لافتة إلى أنّ سكان شمال غزة يصارعون الموت نتيجة المجاعة التي فاقت أي مستويات عالمية لعدم توفر الطعام وشح مياه الشرب.

وتابعت الصحة الفلسطينية: «الوضع الصحي كارثي للغاية ويزداد سوءا وانهيارا، نتيجة عدم إدخال المساعدات الطبية اللازمة، ورصدنا نحو مليون إصابة بالأمراض المعدية، ولا تتوفر الإمكانات الطبية اللازمة لها».