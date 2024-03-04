صرف تعويضات لضحايا حادث وادي النطرون.. 200 ألف جنيه للمتوفي

وجه وزير العمل حسن شحاته، الإدارة المُختصة بالعمالة غير المنتظمة، بسرعة صرف إعانات للعمال ضحايا انقلاب سيارة نصف نقل مُحملة بالعمال الزراعيين باليومية، على طريق الضبعة عند الكيلو 23 اتجاه القاهرة في نطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وذلك بواقع 200 ألف جنيه لكل مُتوفي «6 متوفين»، و20 ألف جنيه لكل مُصاب «15 مُصابًا».

يأتي ذلك من بند الحوادث الذي قرر الوزير استحداثه على منظومة العمالة غير المنتظمة بالوزارة، منذ أيام، لمواجهة حوادث الطوارئ للعمال غير المُنتظمين.

وحث الوزير إدارة العمالة غير المنتظمة بالانتهاء من إجراءات تسليم التعويضات، فور استلام الأوراق المطلوبة من أُسر الضحايا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارًا منذ أيام، من مركز شرطة وادي النطرون بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل على طريق الضبعة بنطاق المركز، وبحسب معلومات مديرية عمل البحيرة تبين وفاة 6، وإصابة 15 عامل، ونقل المُصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي.

أسماء المتوفين في الحادث

وتلقت الوزارة كشفا نهائيا بأسماء الضحايا، وهم: المُتوفين: «كريم سعيد محمد علي الشيمي، ومحمد سمير محمد محمود شومان، وأحمد عبد الهادي فتحي عبد الهادي السبكي، ويوسف عماد محمود مصطفى عمر، وخالد وليد على محمد الشيمي، والحسين محمد عبد السلام حسن»، والمصابين: «أحمد أيمن صبحي عبد الحليم، وأحمد هشام عبد المنعم عبد العال، والحسن محمد عبد السلام حسن حامد، وزياد حماده جمعه محمد الشيمي، وطارق عادل السيد علام، وعوض جمعه محمد الشيمي، ومحمد رجب محمد مبروك، ومحمد أحمد زكى طه سليم، ومحمد صلاح اسماعيل حسين، ومحمود سمير جابر احمد خضر، ومحمود محمد احمد محمد عليان ، ومصطفى احمد السيد ابراهيم، ومنى حسين عبد الفتاح حرحش، وإسلام مهنا جابر سليم، ومنة الله محمد الطويل».