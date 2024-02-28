وزير العمل يُسلم الدفعة الأولى من الرخص الدائمة لمراكز التدريب المهني

سَلّم وزير العمل حسن شحاتة اليوم الأربعاء، بديوان عام الوزارة مجموعة من الرُخص الدائمة لمراكز تدريب مهني خاصة في عددِ من المحافظات، تقدمت بطلبات للعمل في مشروع «مهني 2030»، الذي أطلقه الوزير منتصف الشهر الماضي، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتطوير منظومة التدريب المهني، واستهداف العمل مع أكثر من 670 مركزا خاصا، لتدريب وتأهيل مليون مُدرب كل عام على المِهن التي يحتاج لها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بربط التدريب المهني بسوق العمل الداخلي والخارجي.

تسليم هذه الرُخص الدائمة

وبحسب بيان صحفي يأتي تسليم هذه الرُخص الدائمة في إطار سرعة تنفيذ إستراتيجية الوزارة، بإصدار الرخص المؤقتة، والدائمة لمُزاولة نشاط التدريب المهني في جميع المحافظات، حيث جرى اختيار المجموعة الأولى من أفضل نماذج القطاع الخاص، مالكي ومُدراء مراكز التدريب المهني الخاصة، طبقًا لمعايير علمية وثقافية واجتماعية أهلتهم لنيل الثقة للمشاركة في تنفيذ خطة الدولة، بتخريج مُدربين، ومُتدربين حاصلين علي شهادات تدريب حقيقية ذات جودة عالية في مختلف المهن الفنية المطلوبة في السوق المحلي والدولي.

ويُجسد المشروع، التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني، لـ تأهيل الشباب، وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.