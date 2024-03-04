حياة كريمة توزع وجبات على دور الأيتام والمسنين والمستشفيات ضمن مبادرة «سبيل»

تواصل مبادرة حياة كريمة لدعم وتطوير الريف المصريـ جهودها في مساندة الفئات الأولى بالرعاية من خلال مبادرة «سبيل»، والتي استهدفت توفير وجبات ساخنة للأهالي الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات في إطار عملها لدعم المواطن المصري الأشد احتياجًا.

توزيع 10 آلاف وجبة على دور الأيتام والمسنين والمستشفيات

وأشارت مؤسسة حياة كريمة، في بيان لها إلى استمرار توزيع وجبات الخير ضمن مبادرة «سبيل» لتوزيع 10 آلاف وجبة غذائية، موضحة أنّها تمكّنت من توزيع الـ10 آلاف وجبة غذائية متكاملة العناصر على مدار أسبوع، في دور الأيتام والمسنين في نطاق القاهرة الكبرى، لافتة إلى توسيع نطاق التوزيع ليشمل أهالي المرضى المغتربين في مستشفيات القاهرة والجيزة والقليوبية.

مبادرة «سبيل» تعتمد على مطابخ يديرها سيدات معيلات

وبحسب «حياة كريمة»، فإنّ مبادرة سبيل تعتمد على مطابخ يديرها سيدات معيلات، لتمكّينهنّ اقتصاديًا للمساهمة في مساعدة أسرهنّ ولضمان جودة الوجبات، مضيفة أنَّ اللحوم التي تحتوي عليها الوجبات من إنتاج مزارع المؤسسة والتي حرصت على إيصالها إلى مستحقيها.