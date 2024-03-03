«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية مجانية ضمن «حياة كريمة» غدا

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدا الاثنين، قافلة طبية علاجية بقرية سرير مفتاح بمركز المنيا، على مدار يومين متتاليين 4 و5 مارس الجاري ضمن مبادرة حياة كريمة، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

تعدد تخصصات القافلة الطبية

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال - الباطنة - الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد - الأنف والأذن»، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

توفير الرعاية الصحية للمواطنين

و أشار إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.