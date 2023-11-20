«حياة كريمة» تستكمل مبادرة «سبيل» لدعم أهالي مرضى المستشفيات

أعلنت مؤسسة حياة كريمة استكمال مبادرة «سبيل»، وتوزيع وجبات غذائية متكاملة وصحية لأهالي المرضى في المستشفيات، موضحة أن المبادرة تحمل رسالة حقيقية لدعم أهالي المرضى في المستشفيات، مشيرة إلى أنّه في «سبيل» نوزع وجبات غذائية متكاملة وصحية لأهالي المرضى في المستشفيات.

مبادرة سبيل

وقالت حياة كريمة، في منشور لها عبر صفحتها الشخصية: «تخيلوا يعني إيه واحد يكون قاعد في المستشفى جنب حد من أهله، مشغول ومهموم، وفجأة يلاقي حد جاي يديله وجبة دافية وكلها عناية واهتمام»، موضحًا أن المؤسسة تحاول دائما تقديم الدعم والمشاركة في أصعب الأوقات، لأن هذا يزيد من إحساس التكاتف والمشاركة في المجتمع.

ودعت حياة كريمة المتابعين لمشاركة المنشورعبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لنشر الخير والتوعية بأهمية المبادرة ، بالإضافة إلى تشجيع الأخرين على المشاركة او المساعدة مع المؤسسة، وقالت: يلا نفرح قلوب الناس ونكون سبب في ابتسامتهم، ونشارك في خير بـ«سبيل» مع مؤسسة حياة كريمة .

وأوضحت حياة كريمة سبل التبرع منها حسابنا البنكي الموحد: 45004500

أو عن طريق :

- ميجا خير- فوري باستخدام كود 72963

- رسالة نصية على رقم 9509