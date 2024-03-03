محافظ المنيا: طفرة هائلة في التعليم وإنشاء 213 مدرسة بقرى «حياة كريمة»

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأحد، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال زيارته للمحافظة، وجرى عقد اجتماع ضم مديرى الإدارات التعليمية؛ لاستعراض الإجراءات والقرارات المنظمة للعملية التعليمية، ومتابعة انتظام الفصل الدراسي الثاني.

خلق جيل قادر على تحقيق التنمية

وأكد المحافظ، أن المنيا تستهدف إنشاء مدارس جديدة، في حين تمتلك في الوقت الحالي 1847 مبنى مدرسي، و3274 مدرسة، و29484 فصلا مدرسيا، مشيرًا إلى أنه في ظل مبادرة «حياة كريمة» تم بناء وتجديد 213 مدرسة.

تحويل مدارس فنية صناعية لتكنولوجيا تطبيقية

وتابع المحافظ، أنه في ظل الاهتمام بالتعليم الفني باعتباره أحد سبل التنمية الشاملة وتحقيق رؤية مصر المستدامة 2030، هناك 157 مدرسة تعليم فني، و4 مدارس تكنولوجيا تطبيقية، ويجري زيادة عددها إلى 9 مدارس، وتحويل عدد من المدارس الفنية الصناعية إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية.

ومن جانبه، أعرب الوزير عن سعادته بتواجده في محافظة المنيا، مؤكدًا حرصه على حضور هذه اللقاءات التي تعزز ضمان تحقيق أهداف العملية التعليمية على مستوى الجمهورية.

وأكد الوزير على أن أحد أهم أهداف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، هو تنمية قيم المواطنة والولاء والانتماء، لمواجهة أي أفكار متطرفة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ أنشطة متنوعة في هذا الإطار على مستوى 44 قرية على مستوى الجمهورية، تحت إشراف اللجنة العليا لتنمية الولاء والانتماء والمواطنة.

وقال الوزير، إن السياسة العامة للحكومة المصرية قائمة على التكامل بين الوزارات بعضها البعض، مؤكدًا على أهمية تكامل وزارة التربية والتعليم مع وزارات الشباب والرياضة، والثقافة، والأوقاف والكنيسة، والتضامن، لكي تكون هناك حزمة من الأنشطة المتكاملة ينتج عنها مردود ناجح وقوي لتنمية الوعي والولاء والانتماء لدى أبنائنا الطلاب.

وأشار الوزير، إلى أنه في هذا الصدد، تم إضافة مادة القيم واحترام الآخر في المرحلة الابتدائية، مؤكدًا على أهمية ممارسة الطلاب للأنشطة من خلال اليوم الرياضي والثقافي والفني، وإقامةالأنشطة والمسابقات الرياضية والثقافية بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة.

وأكد الوزير أيضا على ضرورة الاهتمام بمعالجة صعوبات القراءة والكتابة عند الطلاب وخاصة فى مراحل التعليم الأولى قبل الصف الثالث الابتدائي حتى لا تؤثر على مستواه الدراسي وتقبلهم للتعليم.

وأوضح الوزير أن الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة؛ قائمة على ضمان الجودة، والتي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بتوفير جميع مصادر التعلم التي تساعد الطلاب في تحقيق كفاءة عملية التعليم والتعلم، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.

واستكمل الوزير: أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها الإلكتروني المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الثاني، الذي يتضمن المواد التعليمية والتدريبية، في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوي.