ذكرى ميلاد محمد الموجي.. محطات فنية في حياة أبرز الملحنين بمصر (فيديو)

تحل اليوم ذكرى ميلاد الموسيقار محمد الموجي، والذي يعد من أبرز الملحنين في مصر والوطن العربي، لإسهاماته الفنية البارزة في تاريخ الأغنية، إذ تميز بحرصه الدائم على التجديد في الموسيقى، ما جعل أغانيه تعيش حتى وقتنا الحاضر.

وبمناسبة ذلك، عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «في ذكرى ميلاده.. محطات فنية في حياة الموسيقار محمد الموجي».

نشأة الموسيقار محمد الموجي

أشار التقرير إلى أن الموسيقار محمد الموجي ولد في 4 مارس عام 193 بمحافظة كفر الشيخ، وحصل على دبلوم الزراعة عام 1944، ثم عمل في عدة وظائف قبل الاتجاه إلى عالم الفن مدفوعا بحبه الشديد للموسيقى والغناء، ليبرز اسمه بشدة في مجال التلحين.

أعمال الموسيقار محمد الموجي

من أول أعماله أغنية «صافيني مرة» التي غناها عبدالحليم حافظ، وقدم مع العندليب 48 لحنا، وتعاون مع العديد من كبار ورموز الأغنية في مصر والوطن العربي، ليسجل في تاريخه أعمالا مع كوكب الشرق أم كلثوم، منها «اسأل روحك» و«للصبر حدود»، كما تعاون مع المطربة نجاة في أغاني مثل «عيون القلب».