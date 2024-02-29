الموسيقار محمد الموجي: أغاني أم كلثوم العظيمة تحتاج أسبوعا من الحفلات

قدمت شاشة «دي أم سي»، سهرة خاصة مع نجوم حفل مئوية أم كلثوم من داخل المتحف المصري الكبير، للحديث عن الاستعدادت وكواليس «حفل 100 سنة أم كلثوم».

كواليس حفل «100 سنة أم كلثوم»

وكشف المايسترو محمد الموجي، عن تفاصيل وكواليس حفل «100 سنة أم كلثوم»، مشددًا على أنه يتم الاستعداد لهذا الحفل منذ 3 أشهر وكان هناك العديد من الاجتماعات.

وشدد على أنه كان هناك روح طيبة بين مروة ناجي وريهام عبدالحكيم وإيمان عبدالغني خلال الغناء في هذا الحفل وحتى في فترات التحضير له.

ألحان وأغاني عظيمة لأم كلثوم

وأوضح أن أغاني أم كلثوم العظيمة تحتاج لأسبوع من الحفلات وليس حفل واحد في ليلة واحدة، مشددًا على أن هناك ألحان عظيمة وألحان علامات لدى أم كلثوم كان يريدون التطرق إليها خلال الحفل المقام في المتحف المصري الكبير.