ابنه الموسيقار محمد الموجي: لم نستقر على فنان يجسد شخصية والدي لسببين

كشفت الدكتورة غنوة الموجي، ابنة الموسيقار محمد الموجي، تفاصيل إعداد مسلسل يتناول قصة حياة والدها، قائلة إنها عاصرت حياة والدها ومدركة لكل تفاصيلها وجوانبها، متابعة: «وقت إذاعة مسلسل العندليب، كان الفنان مفيد عاشور مجسد شخصيته، وجاء إلى منزلنا لكي يعرف كيف كان يجلس ويلبس وحركاته اللازمة له وطريقة كلامه وغيرها من تفاصيل، وكل تلك الأمور سوف تحدث من خلال المسلسل الخاص بوالدها».

اختيار الفنان المجسد لشخصية والدها بالمسلسل

وأضافت «الموجي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ودينا شرف، والمذاع عبر القناة الأولى، أنه لم يجرى الاستقرار المبدئي على الفنان الذي يجسد شخصية الموسيقار محمد الموجي لسببين مهمين، كون شخصيته «مميزة»، ولا بد من فنان يستطيع الغناء وقريب من الشكل إلى حد ما.

المثل الأعلى للموسيقار محمد الموجي

وتابعت: «المثل الأعلى لوالدي محمد الموجي هو موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، لذلك حب الغناء من خلاله وقدم أغانيه كلها منذ صغره، وتربى على أعمال محمد عبدالوهاب، ومن هنا اقترح عليه أصدقائه بالذهاب للقاهرة من أجل الغناء».

وأضاف أن والدها كان يعتبر الفنان الراحل عبدالحليم حافظ ابنه، رغم أن الفارق العمري بينهما لم يتخطَ 5 سنوات، واحتضنه وتبناه، كما أن العلاقات الأسرية استمرت بين الأسرتين حتى بعد وفاة عبدالحليم حافظ.

ارتباط محمد الموجي بعلاقات طيبة مع المطربين

وأضافت: «والدي ارتبط بعلاقات طيبة بكل المطربين المصريين والعرب، وبالتالي كان لابد من إنتاج عمل فني عن حياة والدي الموسيقار محمد الموجي والمواقف التي مرّ بها».

تطور الأغنية المصرية

وحول أفضل أغاني والدها التي تفضلها، قالت ابنة الموجي: «أحب الأغاني التي لها شكل مختلف عن أي أغاني أخرى مثل جبار وقارئة الفنجان واسأل روحك لأم كلثوم وبيت العز لفايزة أحمد وغيرها من الأغاني الجميلة».

وأوضحت أنه اشتهر بالتزامن مع كمال الطويل، حتى أنهما لفتا نظر موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، بعدما طورا الأغنية المصرية وأدخلا إليها عناصر جديدة.