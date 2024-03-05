أماكن الخروج في الإسكندرية مع تحسن الطقس.. منها مناطق مجانية

شهدت حالة الطقس تغيرات عدة خلال تلك الآونة، وارتفعت درجات الحرارة نسبيا، ما يجعل الخروج أفضل خلال هذا التوقيت في مدينة الإسكندرية لأبنائها والوافدين إليها خلال فصلي الربيع و الصيف.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أبرز أماكن الخروج في الإسكندرية بحسب نصائح محمد سعد، الخبير السياحي، للاستمتاع بالمدينة ذات المناظر الطبيعية الخلابة بأقل سعر ممكن يتناسب مع الزائرين في ظل تغيرات الطقس حاليا.

أماكن الخروج في الإسكندرية.. مطاعم وشواطئ أبو قير

تتصدر شواطئ أبو قير ومطاعم الأسماك الشهيرة بها، أماكن الخروج في الإسكندرية كونها أقدم وأشهر مناطق الصيد في الإسكندرية.

وعلى بعد كيلو مترات قليلة منها، توجد منطقة المعمورة التي تتميز بوجود عدد من الشواطئ السياحية بالإضافة إلى المطاعم والحدائق، ثم حدائق المنتزه التي تتميز بذات الطبيعية السياحية للمعمورة وتم إضافة إضاءة ليلية مميزة لها.

أرخص أماكن الخروج في الإسكندرية

وتوجد أماكن مميزة للخروج في الإسكندرية بسعر مناسب، أبرزها الجلوس على الكورنيش، بالتحديد في منطقة بئر مسعود بمنطقة ميامي التي توجد بها أماكن جلوس مجانية، بالإضافة إلى أكشاك مشروبات ومأكولات سريعة بأسعار بسيطة، والأمر ذاته ينطبق على منطقة بحري وبالتحديد محيط قلعة قايتباي.

أجمل أماكن الخروج في الإسكندرية

فيما تبرز منطقة محطة الرمل بما تحويه من مطاعم وفنادق شهيرة أبرزها في نطاق شارع فؤاد كأجمل أماكن الخروج في الإسكندرية.