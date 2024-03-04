جدول أئمة المسجد الحرام في شهر رمضان.. من هو إمام ليلة القدر؟

اعتمد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، مقترح جدول صلاتي التراويح والتهجد بالحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ، وجرى نشره عبر منصات رئاسة شؤون الحرمين المختلفة، وفق بيان صادر عنها.

أئمة المسجد الحرام في رمضان 2024

وأعلنت رئاسة شؤون الحرمين، قائمة الأئمة لصلاتي التراويح والتهجد للحرم المكي الشريف، وشملت كلا من الشيخ عبدالرحمن السديس، والشيخ ماهر المعيقلي، والشيخ عبدالله الجهني، والشيخ بندر بليلة، حيث سيؤم المصلين بالمسجد الحرام لصلاة التراويح في ليلة 27 رمضان، الشيخ الدكتور عبدالله الجهني في التسليمات الأولى، والشيخ بندر بليلة في التسليمات الثانية، بينما يختتم التسليمات الخيرة مع الوتر الشيخ عبدالرحمن السديس في نحو 15 يوما من أيم رمضان.

كما يؤم المصلين لصلاة التهجد ليلة 27 رمضان بالمسجد الحرام، الشيخ الدكتور عبدالله الجهني في التسليمات الأولى، والشيخ عبدالرحمن السديس في التسلميات الثانية.

كما ضمت قائمة الأئمة لصلاتي التراويح والتهجد بالحرم النبوي الشريف، كلا من الشيخ علي الحذيفي، والشيخ عبدالمحسن القاسم، والشيخ صلاح البدير، والشيخ عبدالله البعيجان، والشيخ أحمد بن طالب بن حميد.

إمام المسجد النبوي في ليلة القدر

ووفق بيان رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، فيؤم المصلين بالمسجد النبوي لصلاة التراويح في ليلة 27 رمضان، الشيخ الدكتور عبدالله البعيجان في التسليمات الأولى، والشيخ الدكتور عبدالمحسن القاسم بليلة، في التسليمات الثانية.

في حين يؤم المصلين لصلاة التهجد ليلة 27 رمضان بالمسجد النبوي الشيخ الدكتور علي الحذيفي في التسليمة الأولى، والشيخ أحمد بن طالب بن حميد في التسليمات الثانية والثالثة، والشيخ صلاح البدير في التسليمات الأخيرة مع الشفع والوتر.