ضبط 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في القاهرة

كشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عن أنّ 4 أشخاص نقبوا عن الآثار داخل عقار ملك أحدهم كائن بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في عملية الحفر والتنقيب، وتبين وجود حفرتين في العقار المشار إليه، واعترفوا بتنفيذ أعمال الحفر داخل العقار بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، واتخذت الإجراءات القانونية.