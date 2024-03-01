القبض على عصابتين للتنقيب عن الآثار في المنوفية وسوهاج

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتي أمن (المنوفية - سوهاج) عن ضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية) لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل ملك أحدهما بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية ، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب) ، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهم بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

كما تم ضبط (3 أشخاص) لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج ووفاة (عامل) كان برفقتهم إثر تعرضه لحالة إختناق نتيجة إنهيار كمية من الآتربة عليه أثناء الحفر ، كما عثر بحوزتهم على (الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب )، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار.