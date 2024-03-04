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«الداخلية» تنجح في إتمام الصلح بين عائلتين بأسوان

كتب:

محمد بركات
12:56 م | الإثنين 04 مارس 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

عقدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة نصر النوبة، بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات، وبحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات.

وجرى التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعا بالصلح النهائي وتعهد كلٍ منهم بعدم التعرض للآخر، وأكد الحاضرون ثقتهم في الأجهزة الأمنية وأشادوا بجهود رجال الشرطة المبذولة لإنهاء الخصومات.

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