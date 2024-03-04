«تعليم القاهرة»: حضور مكثف بمجموعات الدعم لطلاب الثانوية العامة

تابعت زينب عبدالفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم لشئون الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة، صباح اليوم، محاضرات الدعم المجانية لطلاب الصف الثالث الثانوي بمدرسة الظاهر الثانوية القديمة بنات التابعة لإدارة الوايلي التعليمية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، بتكثيف المتابعات وحرصه الشديد على توفير أفضل مناخ تعليمي لأبنائه الطلاب، وكان في استقبال وفاء رضا مدير عام الإدارة محمود أبو الفضل مدير المدرسة.

حضور مكثف للطلاب بمجموعات الدعم

وأثنت وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية على الحضور المكثف من الطلاب، وطالبتهم بالانتظام في الحضور لتحقيق أعلى استفادة علمية والوصول إلى كليات القمة .

وفي ختام الزيارة توجهت بالشكر لمدير عام الإدارة ومدير المدرسة والتوجيهات والمعلمين على جهودهم المبذولة مع أبنائنا الطلاب للارتقاء بمستواهم العلمي.