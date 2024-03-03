وزير التعليم: نسعى لتوفير منظومة متميزة قائمة على ضمان الجودة

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعًا مع مديري الإدارات التعليمية؛ لاستعراض الإجراءات والقرارات المنظمة للعملية التعليمية، ومتابعة انتظام الفصل الدراسي الثاني.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الوزير عن سعادته بتواجده في محافظة المنيا، مؤكدًا حرصه على حضور هذه اللقاءات التي تعزز ضمان تحقيق أهداف العملية التعليمية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لتوفير منظومة متميزة قائمة على ضمان الجودة التي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

التكامل بين الوزارات

وأكد الوزير، أن أحد أهم أهداف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ تنمية قيم المواطنة والولاء والانتماء لمواجهة أي أفكار متطرفة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ أنشطة متنوعة في هذا الإطار على مستوى 44 قرية على مستوى الجمهورية تحت إشراف اللجنة العليا لتنمية الولاء والانتماء والمواطنة.

وقال إن السياسة العامة للحكومة المصرية قائمة على التكامل بين الوزارات بعضها البعض، مؤكدًا أهمية تكامل وزارة التربية والتعليم مع وزارات الشباب والرياضة، والثقافة، والأوقاف والكنيسة، والتضامن، لكي تكون هناك حزمة من الأنشطة المتكاملة ينتج عنها مردود ناجح وقوي لتنمية الوعي والولاء والانتماء لدى أبنائنا الطلاب.

التوعية بالمشروعات القومية للدولة

وأشار الوزير إلى أنه في هذا الصدد، جرى إضافة مادة القيم واحترام الآخر في المرحلة الابتدائية، مؤكدًا أهمية ممارسة أبنائنا الطلاب للأنشطة من خلال اليوم الرياضي والثقافي والفني، وإقامة الأنشطة والمسابقات الرياضية والثقافية بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة، فضلًا عن التأكيد على توعية الطلاب بالمشروعات القومية للدولة المصرية.

وأكد ضرورة الاهتمام بمعالجة صعوبات القراءة والكتابة عند الطلاب وخاصة في مراحل التعليم الأولى قبل الصف الثالث الابتدائي حتى لا يؤثر على مستواه الدراسي وتقبله للتعليم، موضحًا أن صعوبة القراءة والكتابة أهم الصعوبات التي تواجه المعلمين والقائمين على العملية التعليمية.

وأوضح أن الوزارة وفرت جميع مصادر التعلم التي تساعد أبناءنا الطلاب في تحقيق كفاءة عملية التعليم والتعلم، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، إذ أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها الإلكتروني المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الثاني، الذي يتضمن المواد التعليمية والتدريبية في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوي؛ لتقديم المواد الدراسية بأسلوب سهل مبسط والتدريب عليها.

وفي هذا الإطار، وجّه الوزير باطلاع موجهي المواد على هذه المواد التعليمية والتدريبية وإرسال تعليقاتهم ومقترحاتهم إلى الوزارة لكي يتم أخذها في الاعتبار أثناء تطويرها وتحديثها.

واستعرض الدكتور رضا حجازي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطوير وضبط العملية التعليمية، إذ شدد على مواصلة تفعيل الغياب الإلكتروني، وحصر الغياب يوميًا بالمراحل التعليمية المختلفة، وخاصة المرحلة الإعدادية والثانوية، موجها بتفعيل محاضرات مجانية للطلاب للاستفادة والمساعدة على التحصيل.

توجيهات بمواصلة مجموعات الدعم المدرسي

كما وجّه الوزير بمواصلة تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي في المحافظة، من خلال اختيار أفضل المعلمين الأكفاء المتميزين بكل إدارة تعليمية، واختيار أفضل المدارس بكل إدارة تعليمية تضم مدرجًا أو مسرحًا كقاعة تتناسب مع تلقي الطلاب للمجموعات.

واستعرض الوزير آليات تنفيذ فترات المشاهدة لقنوات مدرستنا، والتي يتم شرح الدروس فيها من خلال أشهر المعلمين، وبث هذه الدروس في المدارس، موجهًا بضرورة تعريف الطلاب بمواعيد فترات البث والمشاهدة والإعلان عنها في كل مدرسة.

وأشار إلى اهتمام رئيس الجمهورية بمبادرة 1000 مدير مدرسة، وانتقاء شباب المعلمين وفق معايير محددة؛ ليصبحوا مديري المدارس، موجهًا بالاهتمام بهم في محافظاتهم، ودعمهم وتذليل أي صعوبات قد تواجههم لكي يقوموا بأداء مهامهم على أكمل وجه وإحداث التطوير، مشيرا إلى انتقاء الدفعة الثانية من مبادرة 1000 مدير مدرسة وفق معايير محددة.

كما تطرق الوزير للحديث حول مسابقة 30 ألف معلم، مشيرًا إلى أن الإعلان عن المسابقة يتم حسب احتياج وسد العجز بكل مديرية، ووفق التخصصات المطلوبة، مضيفًا أنه تم تعيين 54 معلمًا فى ضوء نسبة 5% من ذوي الهمم.

وتابع الوزير موجها قيادات التعليم بالمحافظة بأهمية تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في التعامل مع ظاهرة الأمية، مشيرًا إلى أن الشخص الأمي لديه خبرات حياتية تؤهله لتعلم القراءة والكتابة بسهولة من خلال المدخل التنموي والتأهيل في محو الأمية، موضحًا أن قضية الأمية تتمثل في الإحجام والارتداد عن تعلم القراءة والكتابة.