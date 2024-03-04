«التعليم» تحدد رسوم التقييم النهائي لطلاب التعليم الفني بمنهجية الجدارات

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسوم التقييم النهائي بمدارس التعليم الثانوي الفني بنوعياته «الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي» المطبق بها البرامج الدراسية المبنية، وفقا المنهجية الجدارات المهنية وذلك للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

300 جنيه رسوم التقييم النهائي لمنهجية الجدارات

وأكّدت وزارة التربية والتعليم في القرار الوزاري بشأن ضوابط ترشيح واختيار أعضاء اللجان الفنية القائمة على أعمال التقييم النهائي، أنَّ كل طالب مقيد بالصف الثالث الثانوي بالتعليم في المدارس المشار إليها بالمادة الأولى يسدد مبلغًا قدره 300 جنيه مقابل أداء التقييم النهائي، على أن يتمّ إيداع الحصيلة في حساب تنمية الموارد.

توزيع حصيلة مقابل أداء التقييم النهائي وفق منهجية الجدارات المهنية

وأضافت وزارة التعليم أنَّه يجرى توزيع حصيلة مقابل أداء التقييم النهائي الخاص بالبرامج الدراسية المبنية، وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية، وفقًا لقواعد وضوابط الصرف المرفقة بهذا القرار، ويعمل بهذا القرار اعتبارًا من العام الدراسي 2023-2024، كما يُلغى كل ما يخالفه من أحكام، كما يلغى القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2023 المشار إليه بالديباجة وعلى الجهات المعنية -كل فيما يخصها- تنفيذه، ويُنشر القرار في الجريدة الرسمية.