هل أول يوم رمضان إجازة للطلاب في المدارس الحكومية والخاصة؟.. «التعليم» تجيب

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة منح إجازة للطلاب في المدارس الحكومية والخاصة في أول يوم رمضان لجميع المراحل التعليمية لكل الصفوف الدراسية، وتقليل عدد ساعات الدراسة لباقي الأيام وتعديل مواعيد الحصص الدراسية.

حقيقة منح الطلاب إجازة في أول يوم رمضان

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ ما يتمّ تداوله بشأن إصدار قرار بمنح الطلاب إجازة في أول يوم رمضان لا أساس له من الصحة، مؤكّدًا أنَّ الوزارة لم تصدر أي قرارات بهذا الشأن وأن الدراسة منتظمة في رمضان.

ووجه المصدر رسالة لأولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات التي يجرى تداولها بشأن منح إجازة للطلاب أول يوم رمضان، قائلًا: «قرار تعطيل الدراسة في المدارس الحكومية يكون من سلطة المحافظ المختص، لا إدارة المدرسة».

هل سيتمّ تعديل مواعيد الدراسة في رمضان؟

وبالنسبة لتعديل مواعيد الدراسة في رمضان، قال المصدر إنَّ تعديل المواعيد يرجع للإدارات والمدارس وليس وزارة التربية والتعليم، ويرجع هذا القرار حسب ظروف كل مدرسة، سواء المدارس الفترة الواحدة أو الفترتين.

وأشار المصدر إلى أنَّ هناك توجيهات بانتظام المدارس والدراسة في شهر رمضان الكريم، والالتزام بالخريطة الزمنية للمناهج شهر مارس، وعقد امتحانات الشهر في موعدها المحدد.