حكم استطلاع هلال شهر رمضان بالطائرة.. ماذا تقول «الإفتاء»؟

تناولت دار الإفتاء المصرية ضمن فتاواها موضوع حكم استطلاع أهلة الشهور العربية ومن بينها شهر رمضان المبارك، عن طريق الطائرات، في ردها على كتاب تلقته في وقت سابق من مجمع البحوث الإسلامية بخصوص هذا الموضوع، ونشرت الدار هذه الفتوى عبر موقعها الرسمي، وهو ما يستعرضه التقرير التالي بمناسبة قرب استطلاع هلال شهر رمضان المبارك 2024.

استطلاع هلال شهر رمضان 2024

وأعلنت دار الإفتاء المصرية موعد استطلاع هلال شهر رمضان 1445 هجريا الموافق 2024 ميلاديا يوم الأحد المقبل الموافق 29 شعبان؛ لتعلن بشكل رسمي وشرعي موعد بدء شهر رمضان سواء كان يوم الاثنين 11 مارس أو الثلاثاء 12 مارس الجاري.

حكم استطلاع الهلال بالطائرة

وبخصوص حكم حكم استطلاع الأهلة سواء هلال شهر رمضان أو أهل الشهور العربية عن طريق الطائرات، وهل يمكن استطلاع هلال شهر رمضان من خلال الطائرة أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن «استطلاع الأهِلَّة عن طريق الطائرات -مع صعوبة تنفيذه عمليًّا- لا يحكي الرؤية الحقيقية المطابقة لرؤية البلد الذي تطير فوقه الطائرة» وبذلك تحسم دار الإفتاء مسألة استطلاع الهلال عن طريق الطائرة بأنه لا يمكن الاعتداد به.

وأوضحت الدار على لسان مفتيها السابق حيثيات حكمها الشرعي بأنه من المقرر في الفقه الإسلامي أن هناك فارقًا في العلامات الشرعية بين الأماكن المرتفعة الشاهقة والأماكن المنخفضة، حتى لو تقاربت في خطوط الطول والعرض، وقد نصَّ الفقهاء على أن ذلك من اختلاف المطالع المؤثر في اختلاف الأحكام الشرعية، ولا شك أن الفرق في المسافة بين الطائرة وسطح الأرض أشد منه تباينًا بين الأماكن المرتفعة والمنخفضة، والسبب في ذلك هو: انحناء سطح الأرض وكرويتها، وهذا يؤدي إلى ما يُسَمَّى بالأفق الظاهري أو الأفق التُّرْسي؛ حيث تزداد سعة أفق الرؤية كلما زاد الارتفاع.

وأكد علي جمعة أن استطلاع الهلال من الطائرة ليس استطلاعًا لهلال البلد الذي تطير فوقه، وأنه لو رآه من في الطائرة فستكون هذه الرؤية معبرةً عمن يكون على هذا الارتفاع وحده، لا عمن هو على سطح الأرض تحته.

مجمع البحوث الإسلامية

ويأتي توضيح الإفتاء على خلفية كتاب أحيل إليها من قبل مجمع البحوث الإسلامية للاختصاص بناءً على توصية لجنة البحوث الفقهية، لمعرفة الرأي الشرعي في اقتراح بخصوص استطلاع الهلال بواسطة طائرة صغيرة تتسع لخمسة أفراد، وعندما تطير الطائرة وتصل إلى ارتفاع أحد عشر كيلو مترًا فوق سطح الأرض تكون قد وصلت فوق السحاب، وتكون رؤية الهلال في منتهى الصفاء والوضوح؛ لبعدها عن العوامل التي تحجب الرؤية من السحاب والعوادم والأتربة، حيث إن الغيم سبب عدم استطاعة رؤية الهلال، وهذه الطائرات الصغيرة لها ثلاثة اتجاهات للرؤية: من الأمام وعن اليمين وعن الشمال، وسوف نطلب من الشركة المصنعة لهذه الطائرات عمل زجاج من الخلف مع زيادة مسطح الرؤية، وتكون مثل صالون السيارة.