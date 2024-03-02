مفاجأة في هلال شهر رمضان.. 500 مليون مسلم يبدأون الصوم يوم الثلاثاء

حالة من الترقب والاشتياق تسيطر على ملايين المسلمين حول العالم في انتظار بداية شهر رمضان الكريم 2024، محاولين معرفة أول أيام الصيام، وهل ستكون يوم الاثنين الموافق 11 مارس أم الثلاثاء الموافق 12 مارس؟، ووسط هذه التساؤلات الحائرة، كشف مركز الفلك الدولي والمعهد القومي للبحوث الفلكية، مفاجأة في هلال شهر رمضان، والتي تؤكد أن نحو 500 مليون مسلم حول العالم يبدأون الصيام يوم الثلاثاء.

مفاجأة في هلال شهر رمضان

وسط حالة التقرب الشديدة هذه، أصدر مركز الفلك الدولي والمعهد القومي للبحوث الفلكية، بيانًا أوضح من خلاله تفاصيل موعد أول أيام شهر رمضان 2024 في مصر والدول العربية بل والدول الإسلامية الأخرى حول العالم؛ إذ ذكر التقرير أن تحري هلال شهر رمضان 2024 بالنسبة لغالبية الدول العربية وغيرها من دول العالم سيكون يوم الأحد 10 مارس، وذلك حسبما أثبتته الدراسات الفلكية حول حدوث الاقتران المركزي في التاسعة صباحًا بتوقيت جرينتش ذلك اليوم، وغياب القمر بعد غروب الشمس مباشرة في جميع مناطق العالم الإسلامي تقريبًا.

500 مليون مسلم يبدأون الصوم يوم الثلاثاء

وبناءً على ذلك، فإنه من المتوقع للعديد من الدول العربية، ومنها مصر والسعودية والإمارات وقطر والأردن والجزائر، أن يكون أول أيام شهر رمضان الكريم يوم الإثنين الموافق 11 مارس، وفقًا لمركز الفلك الدولي، والذي أضاف أن موعد أولى أيام الشهر الكريم سيختلف في بعض الدول الإسلامية الأخرى، مثل باكستان وإيران وبنجلاديش، وهي دول تضم نحو 500 مليون مسلم، منها 230 مليون في باكستان، و87 مليون في إيران، و169 مليون في بنجلاديش؛ إذ أنه بالنسبة لرؤية الهلال يوم الأحد 10 مارس، فمن المتوقع أن تبدأ هذه الدول شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 مارس.

نص بيان مركز الفلك الدولي

وجاء نص بيان مركز الفلك الدولي كالتالي: «بدأت معظم الدول الإسلامية شهر شعبان يوم الأحد 11 فبراير 2024م، وعليه ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان يوم الأحد 10 مارس، وسيكون الاقتران المركزي في ذلك اليوم في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت جرينتش، وسيغيب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي تقريبا، وبناء على ذلك من المتوقع أن تبدأ العديد من الدول شهر رمضان يوم الإثنين 11 مارس».

وأضاف: «أما بالنسبة لإمكانية رؤية الهلال يوم الأحد 10 مارس، واستنادا على جميع معايير رؤية الهلال المنشورة في أبحاث علمية محكمة (ومنها معيار العالم المسلم ابن طارق، والباحث فوثرينغهام، والباحث ماوندير، والباحث بروين، والباحث المسلم إلياس، والمرصد الفلكي SAAO، والباحث يالوب، والباحث المسلم عودة)، فإن رؤية الهلال غير ممكنة في ذلك اليوم من أي مكان في العالم العربي والإسلامي سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب، في حين أن رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من أجزاء من الأمريكيتين، خاصة من الأجزاء الغربية، وبناء على ذلك وبالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة للهلال من مكان ما في العالم الإسلامي، فمن المتوقع أن تبدأ هذه الدول شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 مارس».

وتابع: «وبالنسبة لوضع الهلال يوم الأحد 10 مارس في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي: في جاكرتا يغيب القمر بعد 05 دقائق من غروب الشمس، وعمره 38 دقيقة، وبعده عن الشمس 1.7 درجة، وفي أبو ظبي يغيب القمر بعد 10 دقائق من غروب الشمس، وعمره 04 ساعات و45 دقيقة، وبعده عن الشمس 3 درجات، وفي مكة المكرمة يغيب القمر بعد 13 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 06 ساعات و22 دقيقة، وبعده عن الشمس 3.4 درجة، وفي عمّان والقدس يغيب القمر بعد 13 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 06 ساعات و35 دقيقة، وبعده عن الشمس 3.6 درجة، وفي القاهرة يغيب القمر بعد 14 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 07 ساعات ودقيقتان، وبعده عن الشمس 3.7 درجة، وفي الخرطوم يغيب القمر بعد 15 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 07 ساعات و18 دقيقة، وبعده عن الشمس 3.6 درجة، وفي الرباط يغيب القمر بعد 21 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 10 ساعات و20 دقيقة وبعده عن الشمس 5 درجات، ورؤية الهلال في جميع المناطق سالفة الذكر غير ممكنة لا بالعين المجردة ولا باستخدام التلسكوب».

إمساكية شهر رمضان 2024

جدير بالذكر أن الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، أعلن في وقت سابق من خلال بيان صحفي، تفاصيل إمساكية شهر رمضان 2024 متضمنةً فروق التوقيت لمختلف محافظات مصر والمدن الجديدة، بناءً على دراسة علمية فلكية منضبطة للهيئة العامة للمساحة المصرية، والتي تضمنت مواقيت الصلاة في رمضان 2024، وموعد السحور، ووقت الإمساك، وموعد الإفطار.

ويمكن لكل المسلمين في مصر الحصول على إمساكية رمضان 2024 من خلال إتباع مجموعة من الخطوات، هي: