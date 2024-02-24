بروفة الفرقة الموسيقية والتجهيزات النهائية لحفل شيرين عبد الوهاب في بيروت

يستعد مسرح فورم دي بيروت لاستقبال جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب، عقب الانتهاء من التجهيزات وبروفات الفرقة الموسيقية، في تمام الساعة 11 مساء اليوم السبت.

الاستعداد لحفل شيرين عبد الوهاب:

وجرى الاستعداد للحفل منذ أيام، خاصة أنه يعد من أضخم حفلات بيروت من حيث الحضور والتجهيزات غير المسبوقة بمواصفات عالمية من صوت وإضاءة ومسرح لاستقبال شيرين عبد الوهاب، التي يتشوق لها الجمهور، بعد تغيبها عن إحياء الحفلات في لبنان لفترة طويلة.

يشارك في إحياء فقرات الحفل، ديسكو بيروت، وكريستين درامز، وجاي مانوكيان، ويقوم بالتنظيم فادي أبو عاص FA Production، وتامر عبد المنعم pmg.

حفل أولى الليالي السعودية المصرية:

وتألقت عبد الوهاب، مؤخرًا في إحياء ختام حفل أولى الليالي السعودية المصرية التي تقام بالتعاون، بين وزارة الثقافة المصرية، والهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، وشارك في إحياء الحفل، بحضور كبار نجوم الفن والإبداع.

كما تصدرت أغنية «الدهب» التي أطلقتها شيرين عبد الوهاب مؤخرًا، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعد عودة قوية، لها وهي كلمات، تامر حسين ولحن مدين.