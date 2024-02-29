تشييع جثمان الفنان الراحل فادي إبراهيم من بيروت اليوم

يُشيّع جثمان الفنان الراحل فادي إبراهيم اليوم من الكنيسة الإنجيلية في بيروت، حيث يُدفن في مثواه الأخير بمدافن الإنجيلية، وحرصت نقابة المهن التمثيلية اللبنانية على نعي الراحل عبر حسابها على فيس بوك.

أسباب وفاة الفنان الراحل فادي ابراهيم

وتوفي الفنان فادي إبراهيم الاثنين الماضي، بعد تدهور حالته الصحية متأثرًا باصابته بمرض السكري الذي أدي إلى بتر ساقيه، وبعدها دخل إلى وحدة العناية المركزة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

ومنذ ساعات قليلة، لحقت به والدته السيدة نولا سعيد معلوف، بعد تعرضها لأزمة قلبية أُصيبت على اثرها بجلطة أدت إلى وفاتها دون أن تعلم بوفاة نجلها، وهي أسترالية ولديها أربع بنات، وأقيم عزاء الراحل فادي إبراهيم على مدار يومين الثلاثاء والأربعاء الماضي بحضور عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومواساة أسرته.

أشهر أعمال فادي إبراهيم بالدراما المصرية

واشتهر الفنان فادي إبراهيم بتقديم العديد من الأعمال الفنية المميزة، ومنها في الدراما المصرية مسلسل فرقة ناجي عطا الله مع الزعيم عادل إمام، ومسلسل العائدون مع أحمد عز.