«معلومات الوزراء» يكشف أسباب تراجع سعر الصلب عالميا خلال يناير الماضي

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في النشرة الشهرية لأسعار السلع الاستراتيجية العالمية، التي نشرها على الموقع الرسمي له، أنّ المتوسط الشهري لأسعار الصلب انخفض عالميًا؛ ليصل إلى 564.78 دولار أمريكي للطن خلال يناير 2024، مقابل 568.92 دولار أمريكي للطن خلال ديسمبر 2023، كما انخفض مقارنة بنحو 617.03 دولار أمريكي للطن خلال يناير 2023.

ارتفاع حجم صادرات الصين من الصلب النهائي

ولفت المركز إلى أن المحللون أرجعوا سبب انخفاض سعر الصلب عالميًّا خلال يناير 2024، إلى الإعلان عن المرحلة الثانية من خطة الحكومة الهندية، بشأن تقديم الحوافز المرتبطة بالإنتاج لصناعة الصلب، والذي سيطرح في عام 2024، بالإضافة إلى ارتفاع حجم صادرات الصين من الصلب النهائي، فضلا عن توقعات المنتجين الصينيين باستمرار ارتفاع صادرات الصين من الصلب خلال عام 2024.

ارتفاع متوسط سعر الصلب عالميًا

وأشار إلى ارتفاع متوسط سعر الصلب عالميًا ليسجل 565.05 دولار أمريكي للطن خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير 2023، مقابل 557.09 دولار أمريكيّ للطن خلال الأسبوع الثالث من 15-19 يناير 2024، بينما انخفض مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ في المتوسط 623 دولارًا أمريكيًا للطن.

ولفت إلى أنه وفقًا لتقرير «ResearchAnd Markets» لصناعة الصلب العالمية، من المتوقع أن يصل حجم سوق الصلب العالمية إلى 1,077 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي يبلغ %2.8% خلال الفترة 2023-2028

متوقع نمو حجم سوق منتجات الصلب العالمية بنسبة %5.8%

ووفقًا لتقرير «thebusinessresearchcompany» من المتوقع نمو حجم سوق منتجات الصلب العالمية بنسبة %5.8% في عام 2024، لتصل إلى 479.07 مليار دولار، مقارنة بنحو 452.66 مليار دولار في عام 2023.