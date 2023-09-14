«الصناعات المعدنية»: مجمع إنتاج مسطحات الصلب سيوفر فرص عمل ويصدر لأوروبا

تحدث محمد حنفي، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، عن إقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج مسطحات الصلب بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات مليار دولار بالتعاون مع شركة عالمية قائلا: « يتم عمله بنظام المناطق الحرة، ويتميز بتكامل الوحدات الإنتاجية من استيراد الخامة حتى إنتاج منتج كامل».

المشروع سيضم قوى عاملة كبيرة

وأضاف حنفى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc، المذاع على قناة dmc، أن «المشروع سيضم قوى عاملة كبيرة وعلى أرض مصرية، وكل استهلاكات المرافق التى يحتاجها ستكون من مصر، ثم بعد إنشاء المصنع ويبدأ العمل فيه، ويعتبر احتياطيا استراتيجيا لمصر، أي يعني من السهل مصر تستورد من المصنع المتواجد داخل المنطقة الحرة».

اختيار المكان للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وأوضح المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن اختيار المكان للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمتاز بأن الإجراءات أقل بكثير والمنطقة مرفقة وكل ما يطلبه المستثمر متوفر بها، وتوفير الشروط والالتزامات لشراء وتصدير المنتج، لافتا إلى أنه من السهل التصدير لأوروبا.