وزير الزراعة: 80% من المساعدات الغذائية لقطاع غزة قدمتها مصر

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحق في الغذاء هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان بصرف النظر عن التفاوت في الثروات والدخول للدول أو موقعها الجغرافي أو غيرها من الاعتبارات، إذا أصبح من غير المقبول أن يتزايد الجوع في وقت يهدر فيه العالم أكثر من مليار طن من الغذاء كل عام.

وأضاف خلال الجلسة الوزارية للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة المنعقد حاليًا بالعاصمة الأردنية «عمان»، أن مصر قدمت ما يزيد على 80% من المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة من منطلق دورها القومي والوطني، مطالبًا الدول بزيادة الدعم والمساعدات إلى إخواننا الفلسطينيين في القطاع.

ظروف وتحديات كبيرة ومتشابكة ومستمرة على المستوى العالمي

وقال وزير الزراعة إن انعقاد هذا المؤتمر في دورته الحالية يأتي في خضم ظروف وتحديات كبيرة ومتشابكة ومستمرة على المستوين العالمي والإقليمي بداية من أزمة كورونا والتي ما زالت تداعياتها وآثارها موجودة حتى الآن، مرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية والظروف الدولية والإقليمية الراهنة، وزيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وعلى قدراتها في بناء أنظمتها الغذائية والزراعية المستدامة.

وأضاف أن حدة هذه الأزمات والتحديات تفاوتت من إقليم لآخر ومن دولة إلى أخرى كما اتخذت عدة أشكال، منها ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والتأثير على سلاسل القيمة والتوريد وندرة الموارد الطبيعية ومخاطر فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ وارتفاع نسبة الفاقد والهدر من الأغذية مع زيادة حدة التوترات الإقليمية والدولية والتي عمقت من مشكلة العجز الغذائي، فضلا عن آثار الصدمات المرتبطة بالكوارث الطبيعية والأوبئة والمشكلات المتعلقة بأنماط التغذية.

وتابع إن إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا من أكثر المناطق المتأثرة سلبا بهذه الأزمات والتحديات وفي القلب منها التغيرات المناخية، كما يعاني الإقليم من هشاشة النظم الإيكولوجية الزراعية والرعوية الطبيعية، وندرة ملحوظة في المياه والأراضي الصالحة للزراعة واعتمادها الشديد على الواردات الغذائية والنمو السكاني المرتفع.

بناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر استدامة

وأوضح القصير أنه يجب البحث عن حلول في هذا المؤتمر الوزاري لبناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر استدامة ومرونة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، لافتًا إلى أن الدولة المصرية كانت من أوائل الدول التي استجابت لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة للعمل على مخرجات قمة النظم الغذائية وتفاعلت بسرعة وإيجابية.