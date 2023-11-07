«أبو زيد»: بحثنا مع وزير الخارجية الإيراني إيصال المساعدات الغذائية لغزة

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية أجرى اتصال مع نظيره الإيراني لتقييم الوضع الإنساني، في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذا الاتصال هو الثالث منذ بدأ الحرب على القطاع.

المساعدات الغذائية

وتابع «أبو زيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، أن المباحثات شملت الحديث على ضرورة وقف إطلاق النار، وايصال المساعدات الغذائية لقطاع غزة، وتبادل التقديرات والتقيمات في هذا الوقت المهم للغاية.

ولفت إلى أن هناك قمة إسلامية ستنعقد قريبًا، حول الحرب على قطاع غزة، والقاهرة وطهران من الدول التي لديها ثقل كبير في المنطقة، ومن المهم تنسيق المواقف قبل انعقاد هذه القمة، للاتفاق على الرسائل التي يجب أن تخرج من القمة.

الجانب الإيراني

وأشار إلى أن الجانب الإيراني كان حريصًا على الاستماع لتقييم موقف مصر لمعبر رفح، والمعوقات التي تقف أمام إيصال جميع المساعدات للجانب الفلسطيني، موضحا أن تصريح وزير التراث الإسرائيلي بضرورة استخدام السلاح النووي، للقاء على سكان قطاع غزة، يكشف عن التطرف الفكري، ويؤدي إلى بث مشاعر الكراهية والعنصرية.

ولفت إلى أن مصر أصدرت بيانًا، تؤكد رفضها للتصريحات الإسرائيلية عن إمكانية استخدام السلاح النووي في قطاع غزة، مؤكدة أنها في منتهى الخطورة.