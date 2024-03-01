رئيسة لجنة فلسطين بالنرويج: إسرائيل تمنع وصول المساعدات لغزة (فيديو)

أكدت رئيسة لجنة فلسطين بالنرويج، لينا الخطيب، أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة وتقلل من حجم المساعدات الإنسانية، موضحة أن فلسطين تحتاج إلى مجتمع دولي قوي يحاسب إسرائيل على جرائم الحرب في قطاع غزة.

يجب وقف قتل المدنيين في قطاع غزة

وأشارت «الخطيب»، خلال تصريحاتها لـ«القاهرة الإخبارية»، إلى أنه يجب وقف قتل المدنيين في قطاع غزة وإيقاف الهجوم على الشعب الفلسطيني وانهيار النظام الصحي هناك.

ونوهت إلى أنه يجب إعادة تمويل وكالة الأونرو وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال مزيد من المساعدات، موضحة أن التقارير تؤكد أن موظفي «الأونروا» غير متورطين في أحداث 7 أكتوبر.

إسرائيل لا تسمح بوصول المساعدات إلى غزة

وشددت على أن هناك العديد من التقارير التي توثق جرائم الحرب الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة، مشيرة إلى ان إسرائيل لا تسمح بوصول المساعدات إلى شمال قطاع غزة و500 ألف شخص يواجهون مجاعة حقيقية، وإسرائيل لا تحترم القانون الدولي بسبب امتناع الغرب والولايات المتحدة الأمريكية عن محاسبة الاحتلال.