تراجع جديد في أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 4-3-2024

تراجعت أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 4-3-2024 في الأسواق المحلية، خاصة الأسمنت الرمادي، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، بينما استقرت الأنواع الأخرى في السوق، إذ تراجع متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي، ليسجل 2306 جنيهات بانخفاض قيمته 70 جنيها للطن، وسجل أدنى سعر له 2000 جنيه للطن.

كما انخفضت أسعار الأسمنت على مستوى الأسبوع بقيمة 40 جنيها للطن في الأسمنت الرمادي، وفق بوابة أسعار الأسعار المحلية، إذ شهد الأسبوع الماضي العديد من التراجعات في سعر الأسمنت.

أسعار الأسمنت اليوم في السوق المحلية

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 4-3-2024 في الأسواق، وفق ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، إذ يجرى تحديث الأسعار آليا عند حدوث أي تغيير على مدار اليوم،وتعد هذه الأسعار المُعلنة للأسمنت تسليم أرض المصنع، وترتفع عند التجار بمقدار طفيف بعد إضافة المصروفات وهامش الربح.

سعر طن الأسمنت في مصر اليوم

سعر طن الأسمنت الرمادي 2306 جنيها للطن.

سعر الأسمنت السويدي 2070 جنيها للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي 1950 جنيهات للطن.

سعر أسمنت وادي النيل 1900 جنيه للطن.

سعر أسمنت النصر 1910 جنيهات للطن.

سعر أسمنت العسكري بني سويف 1960 جنيها للطن.

سعر طن الأسمنت حلوان 1980 جنيها للطن.

أَسمنت المسلح 1950 جنيها للطن.

سعر الأسمنت من نوع الفهد 1920 جنيها للطن.

سعر طن أسمنت السهم 1900 جنيه للطن.

سعر أسمنت المعلم 1980 جنيها للطن.