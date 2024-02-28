سعر الأسمنت اليوم الأربعاء 28-2-2024.. السهم بـ 2100 جنيه للطن

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن سعر الأسمنت اليوم الأربعاء 28-2-2024، إذ سجل سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 2402 جنيها للطن وهي الأسعار التي يباع بها للمستهلك.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

تستعرض «الوطن» أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 28-2-2024 في الأسواق وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وهي أسعار المصانع والشركات يضاف إليها هامش الربح وتكلفة النقل.

أسعار الأسمنت اليوم

سجل سعر الأسمنت السويدي 2110 جنيهات للطن.

سجل سعر أسمنت النصر 2100 جنيه للطن.

سجل سعر أسمنت جنوب الوادي 2120 جنيها للطن.

سجل سعر أسمنت وادي النيل 2130 جنيها للطن.

- سعر أسمنت حلوان 2100 جنيه للطن.

- سعر أسمنت المسلح 2100 جنيه للطن.

سعر طن الأسمنت في مصر

- سعر أسمنت الفهد 2150 جنيها للطن.

- سعر أسمنت السهم 2100 جنيه للطن.

- سعر أسمنت المعلم 2100 جنيه للطن.

- سعر أسمنت المخصوص 2110 جنيها للطن.

- سعر أسمنت السويس 2120 جنيها للطن.