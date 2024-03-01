انخفاض جديد في أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 1-3-2024 بالأسواق

شهدت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 1-3-2024 في الأسواق المحلية، انخفاضًا جديدًا خاصة الأسمنت الرمادي، حسبما أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، فيما استقرت الأنواع الأخرى بالسوق، إذ تراجع متوسط سعر طن «الرمادي» مسجلًا 2319 جنيهًا، بانخفاض وصل إلى 50 جنيهًا، فيما سجل أدنى سعر للأسمنت 2020 جنيهًا للطن.

أسعار الأسمنت اليوم في السوق المحلية

وخلال السطور التالية، توضح «الوطن» أسعار الأسمنت اليوم الجمعة في الأسواق، إذ تُحدث آليا عند حدوث أي تغيير على مدار اليوم، وذلك بالنسبة لتسليم أرض المصنع، فيما ترتفع عند التجار بمقدار طفيف بعد إضافة المصروفات وهامش الربح.

سعر طن الأسمنت في مصر اليوم

سعر طن الأسمنت الرمادي 2369 جنيها للطن.

سعر الأسمنت السويدي 2070 جنيها للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي 1910 جنيهات للطن.

سعر أسمنت وادي النيل 1900 جنيه للطن.

سعر أسمنت النصر 1910 جنيهات للطن.

سعر أسمنت العسكري بني سويف 1960 جنيها للطن.

سعر طن الأسمنت حلوان 1980 جنيها للطن.

أَسمنت المسلح 1950 جنيها للطن.

سعر الأسمنت من نوع الفهد 1920 جنيها للطن.

سعر طن أسمنت السهم 1900 جنيه للطن.

سعر أسمنت المعلم 1980 جنيها للطن.