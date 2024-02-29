تراجع جديد في أسعار الأسمنت اليوم الخميس 29-2-2024

تراجعت أسعار الأسمنت اليوم الخميس 29-2-2024 في الأسواق المحلية، خاصة الأسمنت الرمادي، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، بينما استقرت الأنواع الأخرى في السوق، إذ تراجع متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي، ليسجل 2369 جنيها، بانخفاض 32 جنيها للطن، وسجل أدنى سعر له 2020 جنيه للطن.

كما تراجعت أسعار الأسمنت على مستوى الشهر، بقيمة 14 جنيها للطن في الأسمنت الرمادي، وفق بوابة أسعار الأسعار المحلية.

أسعار الأسمنت اليوم في السوق المحلية

توضح «الوطن» في السطور التالية، أسعار الأسمنت اليوم الخميس 29-2-2024 في الأسواق، وفق ما كشفته بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمجلس الوزراء، حيث يتم تحديث الأسعار آليا، عند حدوث أي تغيير على مدار اليوم، إذ تعد هذه الأسعار المُعلنة للأسمنت، تسليم أرض المصنع، وترتفع عند التجار بمقدار طفيف بعد إضافة المصروفات وهامش الربح.

سعر طن الأسمنت في مصر اليوم

سعر طن الأسمنت الرمادي 2369 جنيها للطن.

سعر الأسمنت السويدي 2070 جنيها للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي 1910 جنيهات للطن.

سعر أسمنت وادي النيل 1900 جنيه للطن.

سعر أسمنت النصر 1910 جنيهات للطن.

سعر أسمنت العسكري بني سويف 1960 جنيها للطن.

سعر طن الأسمنت حلوان 1980 جنيها للطن.

أَسمنت المسلح 1950 جنيها للطن.

سعر الأسمنت من نوع الفهد 1920 جنيها للطن.

سعر طن أسمنت السهم 1900 جنيه للطن.

سعر أسمنت المعلم 1980 جنيها للطن.