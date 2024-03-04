56.7 مليار جنيه إجمالي إيرادات «المصرية للاتصالات» خلال عام 2023

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم نتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، طبقا للقوائم المالية المجمعة المعدة وفق معايير المحاسبة المصرية.

أهم مؤشرات نتائج السنة المالية 2023

حقق إجمالي الإيرادات المجمعة نموا قدره 28% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 56.7 مليار جنيه، حيث تعد إيرادات خدمات البيانات أكبر مساهم في الزيادة بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق، متبوعا بإيرادات البنية التحتية وايرادات المكالمات الدولية الواردة ومشروعات الكوابل البحرية بنسبة 27% و76% و64% على التوالي.

وأظهرت الشركة نموا في قاعدة عملائها على مستوى الخدمات الثابتة المقدمة مقارنة بالعام السابق، حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت وعملاء الإنترنت الثابت بنسبة 8% و9% مقارنة بالعام السابق، بينما استقر عدد مشتركي خدمات المحمول عند مستوى العام السابق.

وقفز الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات ليحقق نموا بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق محققا هامش ربح متميز قدره 40%، ليصل إلى 22,7 مليار جنيه، متجاوزا بشكل بسيط لتوقعات الإدارة نتيجة الأداء التشغيلي المتميز والوفورات الناتجة عن اتفاقية التجوال المحلي الجديدة والتي حدت من أثر ارتفاع التكاليف تأثرا بالتضخم.

حقق الربح التشغيلي زيادة قدرها 28% مقارنة بالعام السابق نتيجة الأداء التشغيلي القوي والذي قلل أثر الزيادة البالغة 27% في التكاليف المباشرة.

كما حقق صافي الربح بعد الضرائب نموا قدره 25% مقارنة بالعام السابق حيث بلغ 11,5 مليار جنيه.

وبلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 20,3 مليار جنيه بنسبة تصل إلى 36% من إجمالي الإيرادات بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 26,4 مليار جنيه متضمنة مصروفات التراخيص والترددات.

وتتضمن النفقات الرأسمالية النقدية نحو ملياري جنيه مصري خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومبادرة حياة كريمة ومشروعات التحول الرقمي والممولة من الحكومة المصرية.

بلغ صافي التدفقات النقدية التشغيلية 16,9 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي التدفقات النقدية الحرة 3,6 مليار جنيه بالسالب نتيجة الزيادة في مدفوعات النفقات الرأسمالية إلى الموردين، وذلك للتحوط ضد تقلبات أسعار صرف العملات.

بلغت نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي 1.7 مرة مقارنة بـ1,4 مرة في عام 2022، نتيجة تغيرات سعر الصرف، حيث إنّ نسبة 66% من القروض بالعملة الأجنبية، واقترح مجلس الإدارة توزيعات أرباح 1.5 ج للسهم.

وعلق المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات على نتائج أعمال العام المالي 2023، قائلا: «عام 2023 من أقوى الأعوام المالية أداءً للشركة المصرية للاتصالات، حيث حقق إجمالي الإيرادات في الربع الرابع 14,7 مليار جنيه مصري بنسبة نمو قدرها 23% مقارنة بالعام السابق بينما بلغ اجمالي إيرادات العام 56,7 مليار جنيه مصري بنسبة نمو قدرها 28% مقارنة بالعام السابق، ورغم التحديات والتغيرات المستمرة التي واجهتنا إلا أنّنا مستمرون في التركيز على استراتيجيتنا ونواصل المضي قدمًا في خططنا الاستثمارية لدعم فرص النمو وتعزيز شراكاتنا وتحسين عملياتنا، وقد ساهم ذلك كله في تحقيق النتائج الرائعة التي ترونها اليوم».

وتابع: «نجحنا مرة أخرى في زيادة قاعدة العملاء بنسبة 8% و9% على التوالي لعملاء الصوت الثابت والبيانات الثابت، بينما استقرت قاعدة عملاء المحمول بنهاية عام 2023 وبدأت في النمو مرة أخرى مع بداية عام 2024، وتجاوز هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) توقعاتنا، وذلك بفضل النتائج التشغيلية الاستثنائية والتوفير الكبير في التكاليف الناتجة عن اتفاقية التجوال المحلي، والتي دخلت حيز التنفيذ في بداية عام 2023».

وأكد أنّ الشركة تواصل استراتيجيتها لتغطية وتوفير احتياجاتها من النفقات الرأسمالية مقدما، حيث تعرضت التدفقات النقدية الحرة لضغوط لتصل إلى سالب 3,6 مليار جنيه مصري بسبب توفير متطلباتها المستقبلية من النفقات الرأسمالية وتأمين سلاسل الإمداد مقدما للتحوط من التغيرات المتوقعة في أسعار الصرف وغيرها من المخاطر غير المتوقعة بسبب الوضع الحالي بالمنطقة.

وأوضح أنّه مع بداية عام 2024، وإضافة إلى زيادة أسعار خدماتنا التي دخلت حيز التنفيذ في يناير الماضي والذي أعتقد أنّه سيدعم موقفنا المالي بشكل كبير، ما زلنا ملتزمين بالتركيز على احتياجات عملائنا من خلال استراتيجيتنا والحلول المبتكرة التي نقدمها، الأمر الذي من شأنه تحسين خدماتنا ومنتجاتنا الحالية وإضافة المزيد من الخدمات والمنتجات الجديدة ونذكر منها على سبيل المثال التوسع في مشروعات الكوابل البحرية وخدمات الـG5 ، وأنا على ثقة من أنّ خطة عملنا ستطلق العنان للإمكانات الكاملة للشركة المصرية للاتصالات وستعظم ثروة مساهمينا، وبناء على نتائج الاعمال القوية قررنا تقديم توزيعات أرباح قدرها جنيه ونصف الجنيه للسهم.