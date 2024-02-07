مذكرة تفاهم بين «مياه القاهرة» و«المصرية للاتصالات» لتحسين البنية الأساسية

شهد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس حسام الجمل رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مياه الشرب بالقاهرة، ويمثلها المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس الإدارة، والشركة المصرية للاتصالات يمثلها المهندس محمد نصر الدين العضو المنتدب والرئيس التنفيذى، بشأن تمديد شبكات الألياف الضوئية لخط المياه العكرة قطر 1200 مم المار من محطة مسطرد حتى اتجاه شارع جسر السويس.

أعلى جودة ممكنة

وأشارت القابضة لمياه الشرب في بيان، إلى أن المذكرة تأتى فى إطار التزام القابضة، وشركة مياه الشرب بالقاهرة، بتقديم خدماتها بأعلى جودة ممكنة وفي أسرع وقت ممكن، وفقا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

تعزيز التعاون المثمر بين الجانبين

أكد المهندس ممدوح رسلان، أن توقيع مذكرة التفاهم بين شركة مياه الشرب بالقاهرة والشركة المصرية للاتصالات يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المثمر بين الجانبين في مجالات إدارة المرافق وتحسين البنية الأساسية، موضحا أن هذه الخطوة تأتي استجابة لرؤية الدولة المصرية، في تعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للخدمات.

وأضاف أن توقيع المذكرة يعد خطوة فعّالة نحو تحسين جودة الخدمات وتقديمها بكفاءة أكبر، حيث سيسهم التعاون بين الشركتين في تعزيز البنية التحتية للاتصالات وتحسين إدارة المرافق، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مصر.

تحديث الخدمات التى تقدم للمواطنين

أكد المهندس حسام الجمل الرئيس التفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أهمية التعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة فى مجال تطوير وتحديث الخدمات التى تقدم للمواطنين وأن هذا البروتوكول جاء بعد دراسات ومتابعات أكثر من 7 أشهر.

وقال إن تجربة الاستفادة من خطوط المياه فى وضع كابلات optical fibre يساعد على تقديم افضل خدمات للمواطنين ويقلل التكلفة ويساعد شركات المياه من خلال الإشارات والبيانات التى يتم تقديمها للشركات بشأن الاعطال والكسر المسبق بالخطوط، موضحا أن استخدام خطوط المياه فى دعم الاتصالات تم تنفيذه فى معظم دول العالم بهدف الاستفادة من البنية التحتية الأساسية و الاستفادة المتبادلة بين القطاعات.

استخدام الألياف الضوئية

وأشار المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، إلى أن هذه المذكرة تشكل خطوة مهمة نحو تحسين خدمات الشركة، حيث ستعزز استخدام الألياف الضوئية البنية التحتية المشتركة بين شركة مياه الشرب بالقاهرة والشركة المصرية للاتصالات.

وقال الشيمي، إنه جرى توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة المصرية للاتصالات، لتفعيل البنية الأساسية التشاركية لتطوير الخدمات التى تقدمها الشركة، باستخدام الألياف الضوئية optical fiber، ما يساهم بقدر كبير فى سرعة الكشف عن اعطال خطوط المياه وإصلاحها في مدد زمنية قياسية، موضحا أن مذكرة التفاهم تأتى كخطوة تمهيدية لتنفيذ خطة توسع فى هذا المجال، ستحدث طفرة كبيرة فى تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب بالقاهرة.

وقال المهندس محمد نصر، رئيس الشركة المصرية للاتصالات أن الهدف الأساسي من استخدام خطوط المياه فى نقل خدمات الاتصالات هو السعى لتقديم خدمة متميزة للمواطنين والمشروع سيتم تقيمه خلال الفترة القادمة وتحديد الأخطاء والعمل على حلها قبل تطبيق التجربة.

وتهدف المذكرة إلى التعاون بين طرفيها من أجل تطوير شبكات البنية الأساسية التشاركية للإتصالات والمرافق وتوظيف التقنيات الحديثة لدعم الإدارة الرشيدة لمرفق مياه الشرب من خلال المحاور تنفيذ مشروع تجريبي لتمرير كابلات الألياف الضوئية داخل شبكات المياه، مع التوسع في تنفيذ تقنية تمديد شبكات الألياف الضوئية بشبكات مياه الشرب بعد استيفاء كل الدراسات الفنية والإدارية والمالية المطلوبة من كلا الطرفين.