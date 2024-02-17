«ماي وي» يتوقف للتحديث.. المصرية للاتصالات تكشف موعد عودة الخدمة

أرسلت الشركة المصرية للاتصالات «وي»، رسالة نصية لعملائها تفيد بتحديثها لتطبيق «MY WE» و«my.te.eg»، وذلك خلال يوم الجمعة المقبل الموافق 23 فبراير الساعة 3 صباحًا، بينما ستستأنف الخدمة تدريجيًا اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا من ذات اليوم.

يوفر البرنامج الكثير من المزايا للعملاء

وفر برنامج «ماي وي» لعملاء الشركة إمكانية إكمال كل المعاملات والحسابات لخط الموبايل والإنترنت الأرضي عبر التطبيق، وقتما يشاء العميل، وكذلك التعرف على شحن رصيده أو دفع الفاتورة، وكذا الدفع للآخرين أو تقديم طلب أو شكوى، وإدارة خدمة الإنترنت الثابت الخاصة به.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات، قد قررت خلال الأيام الماضية زيادة أسعار باقات الإنترنت الأرضي، اعتبارًا من 5 يناير الماضي، مع التأكيد على إتاحتها لتصفح المواقع الإلكترونية التعليمية، بشكل مجاني كامل.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية، قد وقعت على مراسم منح رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس بالتليفون المحمول، بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.