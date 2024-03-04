رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

وضع حجر الأساس لمجمع تخزين الزيتون في مركز يوسف الصديق بالفيوم غدا

كتب:

وائل فايز
03:56 م | الإثنين 04 مارس 2024
وزير التنمية المحلية

وزير التنمية المحلية

يبدأ اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، غدا، زيارة إلى محافظة الفيوم مع وفد من الاتحاد الأوروبي، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم.

ويشمل برنامج الزيارة وضع حجر الأساس لمجمع تخزين الزيتون في مركز يوسف الصديق، وتفقد عدد من مشروعات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة بمركز يوسف الصديق، وتفقد معرضي أهلا رمضان بمدينتي أبشواي والفيوم، ووضع حجر الأساس لسوق دمو لتداول وتجارة الماشية.

اقرأ المزيد:

حياة كريمة توزع وجبات على دور الأيتام والمسنين والمستشفيات ضمن مبادرة «سبيل»

الكشف على 1165 شخصاً في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ

رئيس الوزراء يتابع تصورات الموازنة التقديرية للمرحلة الثانية من حياة كريمة

محافظ المنيا: طفرة هائلة في التعليم وإنشاء 213 مدرسة بقرى «حياة كريمة»

«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية مجانية ضمن «حياة كريمة» غدا
بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.