وضع حجر الأساس لمجمع تخزين الزيتون في مركز يوسف الصديق بالفيوم غدا

يبدأ اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، غدا، زيارة إلى محافظة الفيوم مع وفد من الاتحاد الأوروبي، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم.

ويشمل برنامج الزيارة وضع حجر الأساس لمجمع تخزين الزيتون في مركز يوسف الصديق، وتفقد عدد من مشروعات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة بمركز يوسف الصديق، وتفقد معرضي أهلا رمضان بمدينتي أبشواي والفيوم، ووضع حجر الأساس لسوق دمو لتداول وتجارة الماشية.