مصر تتسلم 63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية من روسيا 

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادرت 8 أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة 38 سفينة، منها السفينة «ESNA» والتي ترفع علم مصري ويبلغ طولها 223 متر وعرضها 32 متر القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

حركة الصادر من البضائع

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16 ألفا و832 طنا تشمل: 900 طن أسمنت معبأ و300 طن كسب صويا و200 طن علف و8323 طن يوريا و1819 طن رمل و5290 طن بضائع متنوع .

وأكدت هيئة ميناء دمياط، في تقرير لها، أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 31 ألفا و535 طنا تشمل 13481 طن قمح و7938 طن خردة و1798 طن حديد و1100 طن زيت طعام و1218 خشب زان و6000 طن كسب صويا.

حركة الصادر من الحاويات

أما حركة الصادر من الحاويات بلغت 1219 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 144 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3499 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 61 ألفا و423 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 86 ألفا و26 طنًا.

كما غادرت 4 قطارات بحمولة إجمالية 4982 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي وبنى سويف وإمبابة وكفر الشيخ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4172 شاحنة.