إجراءات عاجلة من «التعليم» لمواجهة الغش بالثانوية العامة

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات عاجلة لمواجهة الغش بالثانوية العامة وضبط منظومة المرحلة الثانوية، والتي جاء على رأسها منع تحويلات طلاب المرحلة الثانوية إلا من خلال لجنة مشكلة بالوزارة لدراسة كل حالة على حدة.

كما أوضح حجازي، في تقرير له، أن الوزارة ستتخذ خلال امتحانات العام الحالي إجراءات مكثفة وأكثر تطورا لمواجهة ظاهرة الغش بكل أشكاله.

امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الحالي بنفس مواصفات العام الماضي

وشدد الوزير على أن امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024 بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضى من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية فى كل مادة دراسية والدرجات المخصصة لها مع مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة، بحيث تكون واضحة، ومحددة وغير قابلة للتأويل.

كما أكد الوزير كذلك على مراعاة تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.