تفاصيل جديدة عن مسابقة التربية والتعليم 2024.. اعرف شروط التقديم
كتب:
ماهر هنداوي
07:09 م | الأحد 25 فبراير 2024
وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي
كشفت مصادر رفيعة المستوي في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استعدادات الانتهاء من تجهيزات مسابقة التربية والتعليم 2024 «معلم مادة»، المقرر الكشف عنها خلال الفترة المقبلة، بعد الحصول على الموافقة النهائية من مجلس الوزراء.
أبرز المعلومات عن مسابقة التربية والتعليم 2024
وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية، أبرز المعلومات عن مسابقة التربية والتعليم 2024، وفقًا لما كشفته المصادر بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة التربية والتعليم، لـ«الوطن».
- المسابقة ستكون لمهنة معلم مادة.
- اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.
- مطلوب 18 ألفا و886 معلم مادة.
شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024:
- ألا يكون المتقدم سبق الحكم عليه بعقوبة جناية.
- ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- سيتم الكشف عن الموقع الإلكتروني المخصص للتقديم وقتها.
- يجرى العمل على تحديد التخصصات والمؤهلات المطلوبة لكل مادة والمراحل التعليمية.
- لا يوجد نقل أو ندب بين الإدارات التعليمية أو المديريات.
- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.
- اختيار الفائزين طبقا لمحل السكن ونفس المحافظات.