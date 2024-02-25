تفاصيل جديدة عن مسابقة التربية والتعليم 2024.. اعرف شروط التقديم

كشفت مصادر رفيعة المستوي في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استعدادات الانتهاء من تجهيزات مسابقة التربية والتعليم 2024 «معلم مادة»، المقرر الكشف عنها خلال الفترة المقبلة، بعد الحصول على الموافقة النهائية من مجلس الوزراء.

أبرز المعلومات عن مسابقة التربية والتعليم 2024

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية، أبرز المعلومات عن مسابقة التربية والتعليم 2024، وفقًا لما كشفته المصادر بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة التربية والتعليم، لـ«الوطن».

المسابقة ستكون لمهنة معلم مادة.

اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

مطلوب 18 ألفا و886 معلم مادة.

شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024: