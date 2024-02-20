باق أيام على التقديم.. تفاصيل مسابقة التربية والتعليم 2024 معلم مادة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موعد التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 لتعيين 18 ألفًا و886 معلم مادة، موضحا أنها ستكون خلال الأيام المقبلة في النصف الثاني من شهر فبراير الجاري، ويجرى إعلان موعد التقديم والشروط والأحكام والتفاصيل الكاملة للمسابقة عبر الموقع الرسمي للجهاز.

التقديم لمسابقة التربية والتعليم 2024 معلم مادة

وأضاف الجهاز أن التقديم لمسابقة التربية والتعليم 2024 معلم مادة، سيكون عبر بوابة الوظائف الحكومية، من خلال الضغط على هذا الرابط ، وفقا للشروط والتخصصات والمؤهلات المطلوبة في كل محافظة، مشيرا إلى أنه يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم، وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومي، ولا يوجد نقل أو ندب للمقبولين.

شروط مسابقة التربية والتعليم 2024

- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.

- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

- ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره.

- ألا يكون سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره 4 سنوات علي الأقل.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاما في تاريخ نشر الإعلان.

- أن يكون التقدير العام للمتقدم مقبول فأعلى.

- أن يجتاز الاختبار وفقا للقواعد المقررة.

- أن يجتاز التدريبات التي تقرها وزارة التربية والتعليم.

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبار والتدريبات المطلوبة.

- يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومي.