7 معلومات عن جزيرة كينمن التايوانية.. تتعرض لحصار بحري صيني

تحاصر عدد من السفن الصينية جزيرة كينمن التايوانية، منذ حادث بحري وقع في 14 فبراير، وفقا لرئيس خفر السواحل التايواني اليوم.

وفي 14 فبراير الماضي، انقلب قارب به 4 صينيين، في محيط جزيرة كينمن خلال مطاردة لخفر السواحل التايواني أدى إلى وفاة اثنين من أفراد الطاقم، وهو ما فاقم من حدة التوترات بين تايبيه وبكين.

وقال تشو مي وو، رئيس خفر السواحل التايواني، إن الحادث أدى إلى انتشار ما بين 6 إلى 7 سفن يوميًا وما يصل إلى 11 سفينة خلال النهار حول الجزيرة، موضحا أنها ليست زوارق خفر السواحل فقط لكنها أيضًا سفن مراقبة بحرية، وأن خفر السواحل التايواني طرد السفن، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

7 معلومات عن جزيرة كينمن التايوانية

1- تقع جزيرة كينمن بالقرب من مدينة شيامين الصينية.

2- يبلغ سكان جزيرة كينمن نحو 130 ألف نسمة.

3- في 1949 شهدت الجزيرة قتالاً عنيفاً بين القوات القومية والشيوعية وظلت هدفًا للقصف حتى 1979.

4- تقع على مسافة 5 كيلومترات من البر الرئيسي للصين.

5- تنتشر في جزرها مواقع عسكرية قديمة، وشوارعها مليئة بالملاجئ.

6- بكين تواصل المطالبة بتايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي باعتبارها أراضيها.

7- تايوان لديها بضعة آلاف فقط من القوات المتمركزة هنا.