حدث ليلا: كوريا الشمالية تكشف عن تفاصيل إطلاق صاروخين وزلزال في تايوان

شهدت عدد من الدول حول العالم خلال الساعات القليلة الماضية عدة أحداث، كان من أهمها إعلان الإعلام الرسمي في كوريا الشمالية، إشراف زعيم البلاد على اختبار إطلاق صاروخي كروز من غواصة.

وفي كوريا الشمالية، أشرف زعيم البلاد، كيم جونج أون، على اختبار إطلاق صاروخي كروز «بولهواسال-3-31» من غواصة، وقالت الوكالة المركزية الكورية الشمالية الرسمية، إن الصواريخ حلقت في السماء فوق بحر الشرق (بحر اليابان)، وضربت الجزيرة المستهدفة.

وأمس الأحد، أعلن الجيش الكوري الجنوبي، رصد إطلاق صواريخ كروز بالقرب من المياه المحيطة، بمنطقة سينبو في كوريا الشمالية، وفق ما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال الجيش الكوري الجنوبي، اليوم، إنه يدرس احتمال أن يكون اختبار صواريخ كروز، مبالغًا فيه، وفق لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وحلق الصاروخان، فوق البحر الشرقي «بحر اليابان» لمدة 7.421 ثانية و7.445 ثانية، وفق ما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

زعيم كوريا الشمالية: التسليح النووي للبحرية هو مهمة ملحة

وأضافت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية «كيه سي إن أيه»، أنّ الزعيم كيم جونج أون، تفقد مشروعًا لبناء غواصة تعمل بالطاقة النووية.

وقال زعيم كوريا الشمالية، إن التسليح النووي للبحرية هو مهمة ملحة في هذا الوقت ومطلب أساسي لبناء القوة الاستراتيجية النووية للدولة.

وفي الجارة الجنوبية، أعلنت وكالة مشتريات الأسلحة الحكومية، أن «سول» تهدف إلى تطوير طائرة استطلاع مسيرة، يمكن نشرها على متن السفن الحربية بحلول 2028.

«واشنطن»: انخراط «بيسونج يانج» بشكل متزايد في أنشطة عسكرية تهديدية

وكانت إدارة برنامج الاقتناء الدفاعي «دي أيهبي أيه»، وقعت في ديسمبر الماضي عقدًا بقيمة 143.3 مليار وون «107.1 مليون دولار أمريكي» مع الشركة الدفاعية هانهوا سيستمز؛ لتطوير الطائرات ذات الأجنحة الدوارة بحلول ديسمبر 2028.

وفي الولايات المتحدة، حثت «واشنطن»، «بيونج يانج»، على الامتناع عن القيام بمزيد من الأنشطة التهديدية، والانخراط في دبلوماسية جادة ومستدامة، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن كوريا الشمالية، انخرطت بشكل متزايد في أنشطة عسكرية تهديدية وغير مسؤولة، بما فيها إطلاق الصواريخ، فيما أوضح متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» في تعليق منفصل، أن «واشنطن» ستواصل العمل مع «سول» و«طوكيو» لمواجهة التهديدات العسكرية الكورية الشمالية.

جولة إعادة بين رئيس وزراء ووزير خارجية سابقين على منصب رئاسة فنلندا

وفي فنلندا، أعلنت وزارة العدل، تأهل رئيس الوزراء السابق ألكسندر ستوب «55 عاما» ووزير الخارجية السابق بيكا هافيستو، 65 عامًا، إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد فرز 100% من الأصوات، مشيرة إلى حصول الأول على 27.2% من الأصوات، والثاني على 25.8%، ورئيس البرلمان يوسي هالا-آهو على 19%، فيما تقام جولة إعادة بين ستوب وهافيستو في 11 فبراير المقبل.

اقتصاديا، قالت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، نقلا عنو وثيقة داخلية للاتحاد الأوروبي، إن «التكتل» يريد على وضع خطة لدفع الاقتصاد المجري للانهيار، إذا واصلت «بودابست» رفضها الموافقة على حزمة مساعدات جديدة لـ أوكرانيا.

وفي تايوان، ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، الجزيرة على عمق 5 كيلومترات، وفق لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إنّ بؤرة الزلزال وقعت عل مسافة 74 كيلومترًا جنوب غرب مدينة هوالين، على الساحل الشرقي لجزيرة تايوان.