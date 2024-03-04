وزير التنمية المحلية يوجه بتشديد الرقابة على الأسواق

عقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم، اجتماعا مع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية مع المحافظين لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص المشروعات القومية التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية.

التوسع في إقامة المعارض والمنافذ

وفى بداية اللقاء، تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ الجيزة، الإجراءات التي اتخذتها المحافظة للاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم والتأكد من التزام التجار بأسعار السلع الأساسية والتخفيضات المعلنة والتوسع في إقامة المعارض والمنافذ.

وأشار إلى وجود متابعة يومية من القطاعات المعنية بالوزارة للتوسع في إقامة المعارض والمنافذ والمبادرات المجتمعية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وبتخفيضات كبيرة وجودة مناسبة خاصة فيما يخص احتياجات الأسر لشهر رمضان المبارك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة التخفيضات المعلنة من قبل المنافذ للتأكد من عدم التلاعب في الأسعار.

التخفيف عن كاهل المواطنين

وقال اللواء هشام آمنة إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يتابع عبر تقارير دورية جهود المحافظات في هذا الملف الحيوي وتنفيذ العديد من الخطط للتخفيف عن كاهل المواطنين إلى جانب تكاتف جهود الأجهزة ممثلة في القوات المسلحة ووزارات الداخلية والزراعة والتموين، بالتعاون مع المحافظات لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

ومن جانبه قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن المحافظة شهدت التوسع في إقامة العديد من المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة ضمن جهود تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع الغذائية والأساسية واللحوم والدواجن والملابس ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وتضم المحافظة الآن حوالي 400 منفذ ثابت ومتحرك تتبع مختلف الجهات بالدولة للوصول لكافة أنحاء المحافظة وجميع التجمعات السكنية.

تشكيل لجان رقابية لمتابعة جودة السلع

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم تشكيل لجان رقابية وتفتيشية للتأكد من جودة السلع المعروضة، وأن البيع يجري وفق الأسعار المحددة بالفعل بعد الخصم الخاص بالمعرض.