«التنمية المحلية» تبحث آليات التوسع في إقامة معارض أهلا رمضان بالمنوفية

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعاً بعد ظهر اليوم، مع اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير، وكذلك متابعة آخر مستجدات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.

آليات توفير السلع الغذائية

وتابع «آمنة» مع اللواء «أبوليمون»، تنفيذ التكليفات الصادرة عن اجتماع مجلس المحافظين الأخير برئاسة رئيس مجلس الوزراء، حيث أكد وزير التنمية المحلية على ضرورة توفير السلع الأساسية المختلفة للمواطنين، خاصة احتياجاتهم في شهر رمضان المبارك وأهمية الحفاظ على توازن الأسعار، بما يُلبي احتياجات المواطنين من هذه السلع.

وأشار الوزير إلى أهمية التوسع في إقامة معارض أهلًا رمضان، وكذلك مبادرة «كلنا واحد» علي أرض المحافطة، لتوفير السلع المختلفة للمواطنين بأسعار مناسبة، وكذلك شوادر بيع اللحوم والتأكد من تغطيتها لجميع أنحاء مراكز وقرى المحافظة وتقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة في هذا الشأن.

رفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية رفع درجة استعداد محافظة المنوفية لاستقبال شهر رمضان المعظم، وتكثيف الأجهزة التنفيذية للقيام بالحملات الرقابية اليومية على كافة الأنشطة والمرور بصفة مستمرة على الأسواق والشوادر ومنافذ بيع وتخزين السلع الغذائية الثابتة والمتحركة، وتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً ، وذلك للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية للمواطنين، إضافة إلى التأكد من وجود بيان بأسعار السلع التي يتم بيعها سواء بالشوادر أو المحلات أو السلاسل التجارية والالتزام بتلك الأسعار، والتفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحياتها ومراقبة جودتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال من يقومون باحتكار أو تخزين للسلع والمواد الغذائية بهدف رفع أسعارها، وإعادة طرح السلع التي يتم مصادرتها بالمنافذ.