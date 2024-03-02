وزير التنمية المحلية يوجه المحافظات بالتركيز على التعديات وإزالتها في المهد

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المحافظات باستمرار التركيز على حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية التي تمثل تحديا صارخا لإرادة الدولة، والمرور على الأراضي المُستردة بصفة مُستمرة لعدم تمكين المُعتدين من استكمال أعمال البناء، مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات في المهد.

جاء ذلك خلال متابعة وزير التنمية المحلية مع محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون؛ لمُتابعة مشروعات وجهود المحافظة في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية.

إزالة فورية

وثمن اللواء هشام آمنة الجهود المبذولة من محافظة المنوفية خلال أعمال المرحلة الأولى والثانية من الموجة الـ 22 في التصدي لحالات التعديات والإزالة الفورية في المهد، واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين حفاظاً على مقدرات الدولة وفقاً لأحكام القانون.

إجراءات ضد المخالفات

وأشار اللواء إبراهيم أبو ليمون إلى أن المُحافظة تمكنت خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ22 إزالة 396 حالة تعدٍ، تنوعت ما بين إزالات لبناء بدون ترخيص وبناء مخالف ومتغيرات مكانية وتعدي، مُشددا على رؤساء الوحدات المحلية في أعمال المرحلة الثانية للموجة الـ22 بالمتابعة المُستمرة والدقيقة لمنظومة المُتغيرات المكانية ورصد أي حالات تعدٍ جديدة على المجاري المائية وأملاك الدولة والأراضي الزراعية وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، وتحرير محاضر تبوير لضمان عدم تمكين المعتدين من استكمال أعمال البناء بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية، مؤكداً أنه سيتم تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية وفقاً لنسب الإنجاز وتنفيذ المستهدف بالموجة، مؤكد المحافظة مستمرة بكل حزم في رصد وإزالة كافة حالات التعدي لتحقيق الخطة المستهدفة وفق الجداول الزمنية المحددة.